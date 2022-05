(16 de mayo del 2022. El Venezolano).- Luego del anuncio de Estados Unidos que “los países que por sus actuaciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones” a la IX Cumbre de las Américas, las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia demuestran de su condición de “organización criminal trasnacional” y México su rol ” gobierno para dictatorial”, ejecutando una nueva conspiración, esta vez contra la Cumbre. La estrategia dictatorial consiste en el boicot por ausencia o asistencia, en que no invitados acusan y si los invitan sabotean desde dentro.

La señal de Estados Unidos respecto a los invitados a la IX Cumbre de las Américas es cumplimiento del orden jurídico internacional. De las decisiones de la III Cumbre de Quebec del 20 al 22 de Abril de 2001 que se concretaron el 11 de Septiembre del mismo año con la firma del tratado constitutivo que es la Carta Democrática Interamericana. Aunque Estados Unidos omitió exigir el cumplimiento de tales obligaciones en la Cumbre de Panamá de 2015, si cumplieron respecto a las dictaduras de Cuba y Venezuela en la Cumbre de Lima de 2018.

El tema de fondo es que la naturaleza de las dictaduras es complemente contraria a la naturaleza y objetivos de la Cumbre de las Américas que “reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del hemisferio para debatir sobre aspectos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas”…y que “busca de una forma multidimensional fortalecer la democracia y la gobernabilidad…”

Las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo son la expansión de la dictadura de Cuba del siglo XX que controla hoy Venezuela, Bolivia y Nicaragua bajo su sistema de detentar el poder con “terrorismo de estado”, “crímenes de lesa humanidad”, “violación de derechos humanos” impuesta en sus “leyes infames”, represión y masacres, presos y exiliados políticos que prueban la ausencia de “estado de derecho”, inexistencia de “separación e independencia de los órganos del poder público” e institucionalización de sus “dictaduras electoralistas” en las que “el pueblo vota pero no elige”. Además son narcoestados, auspician y protegen el terrorismo, conspiran contra gobiernos y lideres democráticos, usan las migraciones forzadas, son “antiimperialistas” autoproclamados e impunes!

Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son la “América dictatorial” que agrede con los medios criminales resumidos a la “América democrática”. Esta configuracion de “las dos Américas” refleja desde temprano el siglo XXI el “eje de confrontación de las dictaduras contra democracias”, que hoy es mundial y que muestra a las dictaduras castrochavistas, abierta y públicamente integradas y al servicio de Rusia en la invasión a Ucrania y la amenaza a la paz y seguridad internacionales, reportó Infobae.

Además de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua reconocidas internacionalmente y la de Bolivia llamada la “dictadura invisible” y ahora confesa por su aviso de no asistir a la Cumbre, el castrochavismo controla dos gobiernos para dictatoriales, el de Andrés Manuel López Obrador en México y el de Fernández/Kirchner en Argentina que han volcado toda su política exterior e importantes recursos internos para sostener a la dictadura de Cuba, legitimar la de Venezuela, reponer la de Bolivia, encubrir la de Nicaragua y tratar de suplantar el Sistema Interamericano de la OEA con organizaciones espurias.

Así integrado, el sistema dictatorial castrochavista, ha recuperado -por medio de evasión o supresión de sanciones a Venezuela y ayuda de Rusia- capacidades petroleras que le permiten asistir más a Cuba y que pretende volver a utilizar para el conocido “soborno petrolero” a gobiernos de países del Caribe, sobornos que institucionalizaron por medio de “Petrocaribe” con el dictador Hugo Chávez y que les permitió el control de la OEA en los 10 años de la secretaría Insulza. Están en plena maniobra apoyos de gobiernos del Caribe a las dictaduras en la IX Cumbre.

En esta realidad objetiva, preguntamos ¿Qué valores comunes existen entre las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y los países democráticos, si las dictaduras no cumplen ninguno de los elementos esenciales de la democracia?. Es evidente que desde fuera de la Cumbre el castrochavismo realiza un boicot que no puede ganar porque lo pone en evidencia y puede despertar a las democracias de la situación de indefensión en la que se mantienen tan inexplicable como vergonzosamente….pero es seguro que si las dictaduras llegaran a la IX Cumbre de las Américas será solo para sabotearla desde dentro.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy