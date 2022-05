(16 de mayo del 2022. El Venezolano).- El líder norcoreano, Kim Jong Un, criticó a las autoridades por la lentitud en la entrega de medicamentos y movilizó a las fuerzas armadas para responder a un aumento en las supuestas infecciones por COVID-19, mientras su país luchaba por contener una fiebre que, según informes, ha matado a decenas y miles de personas y enfermó a casi un millón de personas en un lapso de tres días.

Las autoridades sanitarias de Corea del Norte dijeron el lunes que ocho personas más murieron y que otras 392.920 tenían síntomas febriles. Eso eleva el número de muertes a 50 y las enfermedades a más de 1,2 millones, respectivamente. Es un gran salto desde los seis muertos y 350.000 enfermos reportados el viernes pasado, un día después de que Corea del Norte dijera que encontró que un número no especificado de personas en la capital, Pyongyang, dieron positivo por la variante omicron.

Kim ha reconocido que la fiebre que se propaga rápidamente, muy probablemente impulsada por el COVID-19, está causando “una gran agitación” en el país, y expertos externos dicen que la verdadera escala del brote probablemente sea mucho mayor de lo que se describe en el gobierno controlado por el estado. medios de comunicación.

Algunos sospechan que Corea del Norte ha subestimado sus muertes o enfermedades para proteger al liderazgo de Kim de las críticas. Es probable que el Norte carezca de kits de prueba y otras herramientas para detectar portadores de virus sin síntomas o con síntomas leves, lo que significa que es posible que varios millones ya hayan sido infectados. En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un visita una farmacia en Pyongyang (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

“Cuando la gente muere, las autoridades de Corea del Norte dirán que han muerto por exceso de trabajo o por muerte natural, no por el COVID-19″, dijo Nam Sung-wook, profesor de la Universidad de Corea en Corea del Sur. Nam dijo que es probable que el Norte esté subestimando el número de muertos para proteger “la dignidad de su líder supremo”.

Si bien las vecinas Corea del Sur y China han ofrecido enviar suministros médicos y otra ayuda, los expertos dicen que es demasiado tarde para vacunar a los 26 millones de habitantes del Norte y que la única ayuda externa realista sería ofrecer suministros limitados de vacunas para reducir las muertes entre las personas de grupos de alto riesgo, incluidos los ancianos y las personas con condiciones preexistentes.

Tampoco está claro si Kim aceptaría ofertas de ayuda externas y cuándo lo haría porque anteriormente se ha manifestado a favor de la unidad en casa para protegerse contra la pandemia sin recurrir a la ayuda extranjera.

Los medios estatales no especificaron cuántos de los casos de fiebre fueron confirmados como COVID-19. Entre las 50 muertes, Corea del Norte identificó oficialmente solo una como caso de COVID-19 hasta el momento. La gente pasa junto a carteles que recuerdan las precauciones contra el coronavirus en el Pabellón Imjingak en Paju, Corea del Sur, cerca de la frontera con el Norte (Foto AP/Ahn Young-joon)

Se cree que Corea del Norte depende principalmente de aislar a las personas con síntomas en los refugios. El analista Cheong Seong-Chang del Instituto Sejong de Corea del Sur dijo que la cantidad limitada de kits de prueba del Norte probablemente esté reservada principalmente para la élite gobernante.

Si no se logra frenar el virus, podría tener consecuencias nefastas para Corea del Norte, considerando su sistema de atención médica que no funciona y que se cree que su gente no está vacunada. También hay desnutrición y pobreza crónica, reportó Infobae.

Corea del Norte impuso lo que describió como medidas preventivas máximas que restringieron los viajes entre ciudades y condados, y Kim ordenó a los funcionarios de salud pública, maestros y otros que identificaran a las personas con fiebre para que pudieran ser puestas en cuarentena. Hasta el domingo, más de 564.860 personas estaban en cuarentena, informaron los medios estatales de Corea del Norte.

El crecimiento explosivo de los casos de fiebre puede subrayar qué tan rápido podría viajar omicron a través de una población no vacunada sin acceso a las herramientas de salud adecuadas, y las muertes seguramente aumentarán en las próximas semanas considerando los lapsos de tiempo entre las infecciones y las muertes, dijo Jung Jae-hun, profesor de medicina preventiva. medicina en la Universidad Gachon de Corea del Sur.