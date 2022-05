(15 de mayo del 2022. El Venezolano).- Donald Trump ha hecho de su riqueza una pieza central de sus campañas presidenciales; dice que los votantes pueden confiar en él debido a su agudo sentido comercial. Sin embargo, hay algunos problemas con esa estrategia: 1) No es el magnate hecho a sí mismo que pretende ser: obtuvo una ventaja considerable en los negocios gracias a su padre, un desarrollador de bienes raíces. 2) Su fortuna bien puede ser considerablemente menor de lo que dice ser. Y 3) su historial comercial es mucho menos exitoso de lo que él sugiere. (¡Triste!)

Por Tessa Stuart

Trump se jacta de que su fortuna es “más de DIEZ MIL MILLONES DE DÓLARES”. El formulario de divulgación de la Comisión Federal de Elecciones presentado por la campaña de Trump ofrece una estimación algo más conservadora de $ 8.7 mil millones, mientras que Forbes fija su fortuna en más de $ 4.5 mil millones. Si hay algo por lo que Trump es más sensible que sus pequeños dedos de zanahoria , es su patrimonio neto. Ha amenazado repetidamente con demandar a las personas que especulan que está exagerando sobre sus riquezas, y una vez incluso cumplió esa amenaza, demandando al autor del libro TrumpNation de 2005 por estimar que su imperio valía tan solo $ 150 millones. (Esa demanda fue desestimada ). Los editores de Forbes también dicen que Trump los presiona regularmente para aumentar las estimaciones de la revista sobre su riqueza.

Trump puede “ garantizar que no hay problema ”, pero probablemente nunca sabremos cuán grande es realmente su fortuna: se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, a pesar de los llamados para hacerlo tanto dentro como fuera de su partido. Una de las razones por las que puede ser reacio a publicar sus declaraciones de impuestos es que en realidad no posee una parte significativa de su imperio, un hecho que ha tratado de ocultar a través del lenguaje en algunos de sus acuerdos de licencia . La mayoría de los proyectos y productos de la marca Trump son construidos y vendidos por terceros, y Trump solo gana una pequeña cantidad de dinero al licenciar su nombre. Según la medida de Trump, su nombre es su activo más valioso. (Según Forbes, “Trump afirma que su marca y los acuerdos relacionados con la marca valen unos 3.300 millones de dólares. Valoramos su marca en solo $ 125 millones”). En la práctica, “Trump” ha representado repetidamente esquemas a medias, trabajos de mala calidad y personajes incompletos.

Estos son algunos de los “éxitos” comerciales notables de Trump.

1. Trump Airlines

En 1988, Trump obtuvo un préstamo de $245 millones para comprar los aviones y las rutas de Eastern Air Shuttle. Pegó una calcomanía de TRUMP y algunos accesorios de baño dorados en los aviones de cercanías que volaban entre Nueva York, Boston y Washington, DC, pero los clientes no quedaron encantados. Dos años después de que lanzó Trump Shuttle, la aerolínea no ganaba suficiente dinero ni siquiera para cubrir el pago de interés mensual de $1 millón de su préstamo. Trump finalmente incumplió, entregando la propiedad de la aerolínea a sus acreedores.

2. Bebidas

Tal vez se conozca Trump Ice: “una de las aguas de manantial natural embotelladas más puras del mundo”, según el sitio web de Trump . La línea de agua, que es embotellada por un tercero , no es una falla; Según su divulgación de FEC, Trump ganó $ 280,000 el año pasado. Pero las otras incursiones de Trump en el mercado de las bebidas han tenido menos éxito. Indudablemente destinado a jugar con su famosa frase n su programa Aprendiz “you are Fired” (estás despedid0), y es así como Trump Fire fue una marca registrada en 2004, pero parece que nunca llegó al mercado. Trump registró el nombre Trump Power al mismo tiempo. Ambas bebidas se clasificaron como “bebidas no alcohólicas que contienen jugos de frutas… es decir, bebidas carbonatadas” en sus solicitudes de registro de marca. El único rastro que queda de cualquiera de los dos son las solicitudes de marca registrada que se abandonaron en 2006. Lo mismo ocurre con la American Pale Ale de Trump, cuya marca registrada fue cancelada en 2007.

3. Trump: The Game

En 1988, Trump se asoció con Milton Bradley para crear “Trump: The Game”. A pesar de su llamativo anuncio de televisión, el juego vendió solo 800.000 copias, menos de la mitad de los 2 millones de unidades que la compañía esperaba vender. Cuando se suspendió en 1990, Trump atribuyó las pésimas ventas del juego al hecho de que podría haber sido “demasiado complicado”. Aparentemente, el fracaso no impidió que Hasbro lanzara una versión renombrada del juego en 2004 para capitalizar la popularidad relacionada con Trump’s Apprentice . Trump dijo que esperaba que la versión Hasbro de su juego vendiera más copias que el original, pero que dejó de circular demasiado rápido.

4. Trump casinos

Trump se declaró en bancarrota solo en sus propiedades de Atlantic City tres veces. Primero fue el Trump Taj Mahal en 1991 , que tenía una deuda de $ 3 mil millones después de solo un año en funcionamiento. Regresó a la corte de bancarrotas en 2004 , y no solo por el Trump Taj Mahal, sino también por los casinos Trump Marina y Trump Plaza, que junto con un casino fluvial en Indiana tenían una carga de deuda de unos $ 1.8 mil millones. Después de la quiebra, Trump Hotels and Casino Resorts se reorganizó como Trump Entertainment Resorts Inc. Cuatro años más tarde, Trump Entertainment Resorts dejó de pagar los intereses de un bono de $53,1 millones; la compañía se declaró en bancarrota y esta vez Trump renunció como su presidente.

5. Trump Magazine

Trump lanzó su revista homónima a fines de 2007, reinventando una publicación que anteriormente se había llamado Trump Style y Trump World . Su idea era “[sacar provecho] del floreciente mercado publicitario de yates y otros productos de lujo”. El momento, por supuesto, no podría haber sido peor para una revista, particularmente para una que depende de la publicidad de lujo. No sobrevivió a la crisis financiera y se cerró en 2009 .

6. Trump Mortgage

“Creo que es un buen momento para iniciar una empresa hipotecaria”, pronosticó Trump a CNBC en abril de 2006. “El mercado inmobiliario va a ser muy fuerte durante mucho tiempo”. En realidad, el mercado ya había comenzado a desinflarse en ese momento y colapsaría en cuestión de meses. Como era de esperar, el negocio de Trump Mortgage estuvo muy por debajo de sus proyecciones, generando menos de un tercio de los $ 3 mil millones en negocios que predijo que haría en su primer año. En ese momento, Trump culpó del fracaso a los ejecutivos que dirigían la empresa. Había elegido a E.J. Ridings para el puesto de director general de la empresa; el sitio web de la compañía alardeaba de que Ridings había sido un “ejecutivo de alto nivel de uno de los bancos de inversión más prestigiosos de Wall Street”, pero Money Magazine más tarde descubrió que solo tenía seis meses de experiencia como corredor de bolsa antes de empezar a trabajar en una pequeña empresa hipotecaria. Trump Mortgage cerró en septiembre de 2007. Según el Washington Post , la compañía nunca pagó un fallo de $298,274 que le debía a un ex empleado, ni los $3,555 que debía en impuestos impagos.

7. Trump Steaks

Cuando Trump se declaró en bancarrota en sus propiedades de Atlantic City por segunda de tres veces, los registros judiciales mostraron que le debía a la compañía de Georgia Buckhead Beef unos $715,240. Dos años más tarde, en 2007, Trump llegó a un acuerdo para vender Buckhead Beef a través de la tienda de dispositivos futuristas Sharper Image. El CEO Jerry Levin le diría más tarde a ThinkProgress que era “una mala idea de negocios”.

Nosotros, literalmente, no vendimos casi ningún bistec”, dijo Levin. “Si vendimos $50,000 en bistecs en total, me sorprendería”. Los bistecs fueron retirados de los estantes después de solo dos meses de ventas abismales, pero la publicidad de Trump Steaks, afortunadamente, se ha conservado para la posteridad.

8. El sitio de viajes de Trump

Al igual que muchas de sus empresas comerciales, GoTrump.com era una versión más llamativa de un producto existente: el sitio web de reservas de viajes Travelocity, en este caso. Se lanzó en 2006 con bajas expectativas: Henry Harteveldt de Forrester Research le dijo al Washington Post que era un “sitio vanidoso” que no generaría mucho dinero. Él estaba en lo correcto; quebró en 2007. Sin embargo, Trump nunca entregó la URL.

9. La empresa de comunicaciones de Trump,

Trump, registró una marca comercial para TRUMPNET en la categoría de “servicios de comunicaciones telefónicas corporativas” en 1990. Fuera lo que fuera, nunca despegó; la marca fue abandonada en 1992.

10. Trump Tower Tampa

La Trump Tower de 52 pisos en Tampa no fue concebida, propuesta o redactada por Donald Trump; simplemente vendió el uso de su nombre a los desarrolladores del proyecto de condominios de $ 300 millones por $ 2 millones. Ellos, a su vez, recolectaron pagos iniciales de compradores individuales atraídos por la mística de Trump. Después de que el proyecto fracasara en 2008 (listó dos modelos a escala y algunos muebles de oficina, con un valor total de $ 3,500, como sus únicos activos en el tribunal de quiebras), los compradores demandaron a Trump por engañarlos. Eventualmente llegó a un acuerdo, en algunos casos por tan solo $11,115, con demandantes que habían perdido cientos de miles de dólares.

11. Trump University

También conocida como Trump Entrepreneur Initiative, Trump University fue una serie de seminarios de creación de riqueza por los que los estudiantes pagaron hasta $34,995 por tutorías que supuestamente les darían acceso a los secretos del éxito de Trump. En lugar de los instructores cuidadosamente seleccionados que Trump prometió, los seminarios fueron impartidos por oradores motivadores, a menudo sin títulos y, a veces, con antecedentes penales . De acuerdo con sus presentaciones ante la FEC, Trump ingresó $11,819 de la Iniciativa Trump Entrepreneur el año pasado; ahora es objeto de dos demandas colectivas en California relacionadas con la Universidad Trump, y una tercera demanda, por $40 millones, presentada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman. Finalmente, ya siendo presidente, tuvo que pagarle a los demandantes $25 millones.

12. Trump Vodka

Trump Vodka, “Success Distilled”, para citar sus materiales de prensa, apareció en 2006. Trump dijo en ese momento: “Espero que el cóctel más solicitado en Estados Unidos sea el T&T o el Trump and Tonic”. El licor fracasó, tal vez en parte debido a que la reputación de Trump como abstemio no inspiró mucha confianza en su gusto por el alcohol fuerte. La marca registrada se abandonó en 2008 y el licor estaba fuera de circulación en 2011.

13. Ganancias futuras perdidas por llamar a los mexicanos violadores Trump se despidió de millones de dólares en ganancias futuras el verano pasado cuando llamó a los mexicanos violadores y criminales en su discurso de anuncio de campaña. “Sí, estoy perdiendo algunos contratos, a quién le importa, la gente, políticamente son débiles y quieren ser políticamente correctos” , dijo en ese momento .

Por ejemplo, fue dejado por NBC, el hogar de la querida franquicia Apprentice de Trump. Según sus documentos de la FEC, Trump recaudó unos 213 millones de dólares durante 14 temporadas de la franquicia, o alrededor de 15,2 millones de dólares por ciclo. Había dejado la puerta abierta para regresar a Celebrity Apprentice , pero NBC finalmente anunció que estaba buscando un nuevo anfitrión.

Luego estaban las marcas de colonias de Trump, Success by Trump y Empire by Trump, que fueron vendidas exclusivamente por Macy’s hasta que tanto el minorista como el

fabricante de colonias abandonaron al magnate. (Desafortunadamente para Trump, no tuvo esa excusa en 2007, cuando se suspendió Donald Trump: The Fragrance , su primera incursión en el mercado).

Del mismo modo, Macy’s descontinuó la línea de ropa masculina de Trump, que había tenido durante 11 años. De acuerdo con su divulgación financiera, generó entre $ 1 millón y $ 5 millones, no el tipo de dinero que escupiría un hombre que una vez cobró un cheque de 16 centavos . Y Serta anunció que dejaría de vender su colchón con la marca Trump, que, según los documentos presentados por Trump ante la FEC, generaba otros $1 millón y $5 millones en regalías cada año.