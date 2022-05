(15 de mayo del 2022. El Venezolano).- A veces se siente en el aire, se huele como que Venezuela está desahuciada, está perdida en las manos de quienes como ladrones de su inmensa fortuna la mantienen secuestrada y que luego de haberle dado una paliza que la dejó en condiciones de mínima sobrevivencia, la tienen en una especie de Unidad de Cuidados Intensivos pues deben garantizar su existencia así sea moribunda para seguirle robando hasta la última gota de sus riquezas naturales. No dan tregua estos insaciables, no tienen la más mínima vergüenza.por la deshonra que crearon y que vive nuestra amada patria. Esos aires y olores de abandono a la causa de nuestra libertad los han propagado los que del lado del chavismo y del lado de los disfraces de oposición, con toda la intención de generalizar en el sentir de nuestra gente que ya que tanto, que no hay mucho por hacer, que nos quedaremos eternamente sometidos por esa polilla venenosa e infernal de la dictadura narcorevolucionaria. Normalizando día a día la apariencia de bonanza por los negocios que han abierto los enchufados y afines quienes ya han visto que sacar el dinero a lavar en otros países es arriesgado, mientras el 98% del pueblo se desgasta para lograr el sustento mínimo posible.

Por: José Gregorio Briceño

Nunca desistir en apoyar la denuncia en instancias internacionales es la clave, me cuento entre los venezolanos que cree firmemente que a esta banda secuestradora narcocriminal hay que desalojarla o expulsarla de cualquier forma. Recordemos que no solamente somos una provincia cubana saqueada diariamente, llevándose nuestro petróleo y sus derivados como el combustible, mientras millones de venezolanos hacen cola en las estaciones de servicio para poder abastecerse y a precios internacionales, sino que ya también somos productores de cocaína con varios estados fronterizos entregados a la narcoguerrilla colombiana para su producción y custodia.

Los cuerpos de inteligencia norteamericanos recabaron sobradas evidencias, tanto en testimonios, filmaciones, grabaciones, fotografías y un riguroso seguimiento por más de 10 años a Nicolás Maduro, al Pollo Carvajal, Diosdado Cabello y sus cuarenta bandoleros para acusarlos ante la justicia norteamericana en el año 2020 y ofrecer recompensa por su captura.

Se debe continuar el camino andado para acorralarlos, el pasado lunes 09 de mayo se confirmó que el expresidente Donald Trump se planteó una acción militar en Venezuela y estuvo cerca de iniciarla, así lo aseveró el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, quien confirmó, en una entrevista para el programa “60 minutes” de CBS News, que el expresidente Donald Trump “sí se planteó una acción militar en Venezuela para derrocar al chavismo, así como un nuevo bloqueo naval a Cuba, todo con el objetivo de presionar al régimen de Irán, cada vez más infiltrado en las esferas de poder de Latinoamérica”.

La posición del expresidente Donald Trump o una eventual acción patriótica liberadora de los cuadros medios de las Fuerzas Armadas venezolanas son las vías que aunque se muestran complicadas son las más realistas desde mi punto de vista para lograr la nueva independencia de Venezuela y la libertad.

Por otra parte están quienes se manejan con el criterio de los diálogos y elecciones “LIBRES Y VERIFICABLES” argumentando siempre el incomparable caso de la dictadura chilena sin recordar que Pinochet era un dictador “tradicional” y no era narcotraficante, ni le había entregado su territorio al terrorismo de la narcoguerrilla internacional para poner en peligro la seguridad hemisférica.

Pero hay quienes piensan que a cuenta de que Maduro tiene un 85 % de rechazo se le puede ganar muy fácilmente, olvidando que somos siete millones en el exilio de los cuales cuatro millones tenemos derecho al voto y si revisamos la data electoral sólo aparecen registrados 108.000 mil con derecho al voto. ¿Maduro permitirá que voten en el exterior los 4 millones ? ¡Yo te aviso chirulí! En la actualización del registro electoral faltan tres millones por inscribirse, el hardware y software electoral es proveído por una empresa sancionada por los EE.UU por fraude electoral, llamada Ex – Cle Soluciones Biometricas, controlada por Jorge Rodríguez

Más temprano que tarde los EE.UU se verán en la obligación de actuar con una acción puntual y quirúrgica con su gran tecnología como lo demostró con el ex ministro de la defensa irani, con drones sofisticados que tienen un alcance hasta de mil kilómetros y no es necesario invasiones tipo Panamá, Ucrania, etc. No olvidemos tampoco que Maduro está siendo investigado en La Corte Penal Internacional por la perpetración de crimenes de lesa humanidad lo que agrava su supuesta estabilidad con el poder.

El territorio venezolano cada día está más minado por el narcoterrorismo internacional lo que indiscutiblemente le mueve el piso a las potencias de América ya que han financiado a todos los comunistas ganando territorios para esa catastrofica fórmula de gobierno Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, no olvidemos que esos malandros lo único que los puede controlar la fuerza militar, plomo y misiles.

Escucho con respeto y algo de escepticismo a los que creen en las tesis de los diálogos, elecciones con Maduro en el poder pensando que se van a entregar como unas mansas palomas, no se cansan de ver actos de autoritarismo como lo acaban de hacer con la descarada y depravada designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, todos activistas y militantes del partido de gobierno (PSUV), quienes promueven elecciones con Maduro saben que allí es la última instancia judicial en la que los demócratas van hacer sus reclamos después de cada evento electoral. ¿Que creen que resultará de sus reclamos ? Será algo así como lo que se reclamó desde el año 2015 que aún se está esperando sentencia sobre la desincorporacion arbitraria de los 3 diputados de Amazonas, ya son 7 años esperando. Desde la cárcel del exilio no me canso de pensar que quizás sea yo el equivocado y seriamente planteo las demás alternativas imaginandolas vívidamente, pero que va, no hay forma y siempre concluyo que ni en sueños esa pandilla de saqueadores dejará el poder por sus propios pasos, sigo con la denuncia como arma persistente, sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

