(15 de mayo del 2022. El Venezolano).- Al menos diez personas murieron en un tiroteo en un supermercado en Buffalo, Nueva York, dijeron funcionarios policiales a The Associated Press.

La policía de Buffalo dijo el sábado por la tarde que el presunto tirador estaba bajo custodia.

A los dos funcionarios no se les permitió hablar públicamente sobre el asunto y lo hicieron bajo condición de anonimato.

No está claro cuántas otras personas pueden haber recibido disparos. El sospechoso no fue identificado.

Varias personas fueron baleadas el sábado por la tarde en un supermercado en Buffalo, Nueva York, tuiteó la policía, y agregó que el presunto tirador estaba bajo custodia.

Los detalles sobre la cantidad de personas baleadas en Tops Friendly Market y sus condiciones no estuvieron disponibles de inmediato, y el sospechoso no ha sido identificado, reportó AP.

Los oficiales de policía y un portavoz de la cadena de supermercados no respondieron de inmediato a los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

El supermercado se encuentra en un vecindario predominantemente negro, a unas 3 millas (5 kilómetros) al norte del centro de Buffalo. El área circundante es principalmente residencial, con una tienda Family Dollar y una estación de bomberos cerca de la tienda.

La policía cerró la cuadra, rodeada de espectadores, y la cinta amarilla de la policía rodeó el estacionamiento completo. El alcalde Byron Brown estuvo en el lugar el sábado por la tarde y esperaba dirigirse a los medios.

La gobernadora Kathy Hochul tuiteó que estaba “supervisando de cerca el tiroteo en una tienda de comestibles en Buffalo”, su ciudad natal. Ella dijo que los funcionarios estatales han ofrecido ayuda a las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff del condado de Erie dijo en las redes sociales que ordenó a todo el personal disponible que ayudara a la policía de Buffalo.

El tiroteo se produjo poco más de un año después de un ataque en marzo de 2021 en un supermercado King Soopers en Boulder, Colorado, que mató a 10 personas. Los investigadores no han publicado ninguna información sobre por qué creen que el hombre acusado de ese ataque apuntó al supermercado.