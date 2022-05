(14 de mayo del 2022. El Venezolano).- El periodista y político venezolano Vladimir Villegas calificó al gobierno de Nicolás Maduro como el peor de los que ha vivido.

En una entrevista para el diario El Venezolano, el exembajador y excanciller del gobierno de Chávez, ofreció severas críticas a la gestión de Maduro, de quien dijo que “como gerente realmente ha sido un rotundo fracaso“.

Y a pesar de haber acompañado a Hugo Chávez durante su gestión, Villegas asegura ser opositor del gobierno actual, aunque también tiene sus críticas hacia las diferentes representaciones de oposición del país.

Sobre estos puntos conversó con el periodista Ramón Navarro en la siguiente entrevista.

Eres periodista, y hay en ti un recorrido en la arena política con énfasis en la polémica ¿A cuál de las dos conductas le eres más fiel?

R- Soy fiel a las dos. Son parte de mi esencia, periodismo y política, dos raíces de un mismo árbol, y estoy conectado con ambas. Es inevitable.

¿Cuál crees que han sido tus logros en la política, como embajador, vicecanciller y diputado?

Empezaría por el tema de parlamentario porque fui parlamentario electo 1993, por la Causa R, y trabajé mucho por el tema de los Derechos Humanos, aprendí a dominar ese tema, y no me he separado. Tuve en la Comisión de Asuntos Sociales, en la de Asuntos Vecinales, y todo eso terminó en la Constituyente. Formé parte de la comisión que redactó el capítulo de Derechos Humanos, y fui vicepresidente de esa comisión en la Constituyente. Esa experiencia me sirvió para ser aportes allí. Mi logro fundamental fue conocer las necesidades de nuestra población en materia de Derechos Humanos, que hoy siguen vigentes, incluso, con más necesidades que antes. En cuanto a la función diplomática en México estuve muy poco tiempo, y en el caso de Brasil, vimos cómo se incrementaron las relaciones comerciales, los encuentros binacionales, promovimos eventos, y resolvimos asuntos con el paro, por ejemplo, tramitamos para que llegaran los alimentos a Venezuela. Diría que fue una experiencia que me permitió aprender de la diplomacia haciéndola. Antes había estado en la diplomacia parlamentaria porque fue parte del Parlamento Latinoamericano. El balance fue satisfactorio.

¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Vladimir a la 1?

R- Lo que más me gustó fue que hice un programa con mucha presencia de lo popular, se conectó con los sectores populares, con una vasta audiencia, diversa, que se convirtió en un referente informativo y de opinión los mediodías. Fue el gran éxito del Vladimir a la 1, logró posicionarse como uno de los programas políticos más importantes del país. Lo lamentable son las personas a las cuales uno siempre se enfrenta, en medio de las circunstancias políticas nacional, la censura, las presiones, y esa es la parte desagradable del trabajo.

¿Cuál es el peor gobierno que ha habido en la historia de Venezuela?

R- De los que he vivido, tengo que decir que es este. Hemos visto cómo se ha empobrecido la población, mucha corrupción, falta de controles, mucha represión, mucha intolerancia, mucha censura. Hemos visto cómo se ha devaluado la moneda, el salario, el aumento de la crisis hospitalaria. Maduro puede ser un dirigente político exitoso en el logro de sus objetivos de mantenerse en el poder, y de vencer a su enemigos internos y externos, pero como gerente realmente ha sido un rotundo fracaso.

Te separaste del chavismo en el año 2007 cuando te opusiste a una reforma que buscada perpetuar a Chávez en el poder, sin embargo, 15 años después el chavismo continúa gobernando. ¿Por qué todas las predicciones de la salida del gobierno de Maduro no se han concretado?

R- Yo diría que por la maldición del “vete ya”, y eso, producto de una oposición que ha terminado encajando en el estilo del gobierno, como los boxeadores que son fajadores y se encuentran con un fajador. La oposición ha sido torpe en la estrategia tanto frente a Chávez como a Nicolás Maduro. Sobre todo, en estos tiempos, la impaciencia cuesta caro, cómo depender de agenda externas cuesta caro, cómo depender de actores externos cuesta caro. La oposición ha sido muy hábil en eso de cometer graves errores, y los ha pagado muy caro. La oposición venezolana se parece mucho a la ultraizquierda de los años 60, 70 y 80, creía que el poder estaba a la vuelta de la esquina y lo que faltaba era tomar las armas y derrocar al gobierno. El tiempo ha demostrado que la única solución posible es la ruta electoral.

Lea la entrevista completa en nuestra edición impresa.