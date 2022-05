(14 de mayo del 2022. El Venezolano).- El nombre de Sofía Vergara tiene la peculiar característica de ser uno de los más importantes dentro de la historia de los latinos, puesto que ha dejado en alto a los hispanohablantes en Estados Unidos y el mundo gracias a sus habilidades artísticas que le han otorgado ganadora de 4 premios SAG, People’s Choice Award y demás por la misma profesión ha sido nominada a los Emmy, Globo de Oro, Satellite, sólo por mencionar algunos.

Aunque gracias a su duro trabajo, carisma e indiscutible belleza latina ha proyectado una historia de vida exitosa, las luchas a las que se ha enfrentado han demostrado un lado humano y vulnerable nunca antes visto en su trayectoria, pues la actriz hace algunos años enfrentó una de las enfermedades que más vidas arrebatan en el mundo diariamente y que hasta la fecha, al igual que con el VIH o SIDA, no se ha logrado encontrar una cura que pueda ayudar a prevenir, enfrentarlo o salvar a todos aquellos que lo padecen y muchas veces no viven para contarlo: cáncer.

Cuando la actriz de grandes películas de Hollywood como Dos Locas En Fuga (2015), Chef: la receta de la felicidad (2014) y Cuatro Hermanos (2005) tenía solo 28 años fue diagnosticada con cáncer de tiroides, una terrible enfermedad que por poco le arrebataba la vida pero logró vencer siendo una de las pocas sobrevivientes que obtiene dicho triunfo ante una de las variantes más difíciles de detectar y que gracias a la auto exploración que realizaba de manera continúa en su cuerpo puedo explicar ante los médicos que no solo realizaron su trabajo con gran conocimiento, sino que se enfrentaron a salvar a una de las actrices más queridas en Estados Unidos y América Latina.

¿Qué es el cáncer de tiroides?

El cáncer de tiroides es un tipo de cáncer que se origina en la glándula tiroides. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. La glándula tiroides está en la parte frontal del cuello, debajo del cartílago tiroideo (la manzana de Adán). En la mayoría de las personas no se puede ver o palpar. Esta glándula, en forma de mariposa, tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que están unidos por una porción angosta de glándula llamado istmo.

Según American Cancer Society, los cambios en el tamaño y la forma de la tiroides a menudo se pueden palpar o incluso ver por los pacientes o sus médicos:

“Una glándula tiroides anormalmente grande a veces se llama bocio. Algunos bocios son difusos, es decir que toda la glándula está agrandada. Otros bocios son nodulares, lo que significa que la glándula está agrandada y tiene uno o más nódulos (protuberancias). Existen muchas razones por las que la glándula tiroides pudiera estar más grande de lo usual, y en la mayoría de los casos esto no es cáncer. Los bocios difusos y nodulares generalmente son causados por un desequilibrio en ciertas hormonas. Por ejemplo, cuando no se obtiene suficiente yodo en la alimentación pueden ocurrir cambios en los niveles hormonales y causar un bocio”.

Aunque Sofía Vergara jamás reveló el tipo de cáncer de tiroides que padeció, ya que los tipos principales de cáncer de tiroides son “diferenciados (incluyendo papilar, folicular y células H?rthle)” y “medular Anaplásico (un cáncer agresivo), no ha dudado en dar mayores detalles sobre su exitosa historia de supervivencia que ha permitido que continúa con su exitosa trayectoria y sea una de las personas más seguidores en Instagram de origen latino o descendencia latina.

La actriz volvió al duro momento durante el Stand Up To Cancer, un evento de Saturday Night Live para recoger fondos en pro de la lucha contra esta enfermedad. Vergara dijo que sintió mucho miedo por lo que implicaba la enfermedad y su nombre, pero que trató de no entrar en pánico “y decidí educarme”.

En el evento en el que participaron estrellas como Reese Witherspoon, con quien Sofía ya compartió pantalla y Jennifer Garner, dijo que: “Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia (…) Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”, recordó la colombiana.

Confesó que prefirió no decir nada en su momento porque no quería hacer publicidad con el tema y la primera vez que lo habló fue en 2011 a la revista Health. “Tener cáncer no es divertido. No querrás lidiar con nada más mientras lo atraviesas”, dijo en el evento.

Vergara dijo que pudo superar la enfermedad con un tratamiento de yodo, lo que ayudó a eliminar las células cancerígenas de su cuerpo. Actualmente debe seguir cuidándose en un tratamiento para controlar el hipotiroidismo y se toma las pastillas diariamente en las mañanas.

Tras superar el cáncer la actriz ha tenido una carrera prominente y no deja atrás su reconocido carisma. A pesar de ello ha dado diversas declaraciones que han sido catalogadas por sus fans como parte de lo más conmovedor que ha enunciado la actriz a lo largo de su carrera dejando ver su lado humano más personal ante el público americano y latino.

“Pasé incontables horas con tratamientos de radiación y finalmente esa cirugía. Hoy me puedo calificar como una superviviente del cáncer”, añadió la protagonista de Modern Family. Junto a este emotivo discurso, la intérprete adjunta una imagen en la que luce una cicatriz en su cuello. Una cicatriz llena de vida que le recuerda cada día la suerte que tuvo al poder superar la enfermedad, reportó Infobae.

“Mirar la cicatriz de mi garganta me recuerda lo afortunada que me sentí. Tengo suerte de estar en una posición que me permite compartir mi historia y decir que la prevención es muy importante”, expresó en su cuenta de Instagram el pasado 4 de febrero del 2022, en el recordatorio del Día Mundial contra el Cáncer.

Sofía Vergara terminó en ese momento su discurso recalcando la importancia de hacerse revisiones periódicas cada año. “Creo que cuando pasas por una experiencia como esa, tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti. ¡La prevención temprana es muy importante”, concluyó.

Actualmente la actriz ya no tiene ningún tipo de pena por dejar ver su cicatriz en redes sociales, ya que no solo ha sido una muestra de que logró vencer la terrible enfermedad, sino que también, como ella menciona, es una señal de que sigue viva y que debe disfrutar cada momento como si fuera el último.