(14 de mayo del 2022. El Venezolano).- Aunque su tumultuosa y abusiva relación con Johnny Depp la convirtió en una figura pública, la actriz de 36 años tiene un nombre por derecho propio en Hollywood. Ha participado en más de 40 producciones de cine y de televisión. Ha recorrido un largo camino desde la estrella en ascenso de “Pineapple Express”, aunque es cierto que su estrellato no es sólo el resultado de su trayectoria profesional. Hoy busca dar vuelta ese destino.

Desde su muy publicitado divorcio de Depp, Heard ha sido un nombre recurrente de los tabloides. Su reputación está en juego ya que su ex marido la está demandando en un explosivo juicio por difamación que deja al descubierto los excesos de un matrimonio tóxico que duró sólo 15 meses. Si bien los fanáticos de Depp se han expresado a su favor durante todo el juicio, Heard también tiene sus defensores. La actriz Ellen Barkin, por ejemplo, afirmó en 2020 que Depp alguna vez fue violento con ella. Además de su volátil relación con Depp, Heard ha tenido que soportar varias dificultades a lo largo de su vida.

En sus años de juventud, la originaria de Austin, Texas, compitió en concursos de belleza. En 2014 concedió una entrevista para Vanity Fair donde recordó algunas experiencias que vivió durante su niñez, en especial la cercanía que mantenía con su progenitor, quien le habría enseñado a disparar. “Mi papá es el típico tejano de la vieja escuela, le encanta cazar. Seis días de la semana comíamos lo que mataba. Me llevó al campo de tiro desde el momento en que podía, sostuve un arma y practiqué tiro al blanco casi toda mi vida”, declaró.

A los 16 años, su mejor amiga murió en un accidente de auto. A los 17 años, abandonó la escuela para dedicarse a la carrera de modelo en Nueva York, hasta que cambió de rumbo para intentar actuar en Los Ángeles. La fama mundial le llegó gracias a la película de 2018 “Aquaman” con Jason Momoa. Su secuela “Aquaman and the Lost Kingdom” está prevista que se estrene en 2023. Pero más de 4 millones de personas firmaron una petición para que Heard sea eliminada de la próxima película de DC Comics dirigida por James Wan por la personalidad patológica que se está revelando en el juicio con su ex.

Depp demandó a Heard por supuesta difamación por un artículo de opinión que la actriz escribió en 2018 para el diario The Washington Post, en el que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Depp ha pedido USD 50 millones por daños y perjuicios. Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

Sobreviviente

Amber Heard con su padre

Durante el juicio por difamación de Depp contra Amber Heard, se reveló que tanto él como su ex esposa tuvieron una crianza abusiva, lo que supuestamente exacerbó lo que la terapeuta de parejas llamó “abuso mutuo” en su matrimonio. En el caso de Heard, su padre la golpeaba a diario. Detalló brevemente su infancia traumática para The Washington Post en 2018, escribiendo: “Estuve expuesta al abuso a una edad muy temprana”. En la revista Wonderland, dijo que había sobrevivido a múltiples traumas a lo largo de su vida.

En el cuarto día del explosivo juicio entre Depp y Heard, Laurel Anderson, psicóloga clínica y consejera matrimonial de la ex pareja, afirmó: “Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que con Heard se descontroló y se involucraron en lo que vi como un abuso mutuo”.

Al ser cuestionada sobre si Depp fue violento con Heard, la terapeuta afirmó que “sí” y que llegó a ver “múltiples” moretones en la cara de ella. Posteriormente, Anderson señaló que, en sus sesiones de terapia, la actriz llegó a reconocer que también golpeaba a Depp durante sus peleas. “Si Depp se iba para bajar la intensidad de la pelea, ella le pegaba para mantenerlo allí porque prefería estar en una pelea a que él se fuera”, relató la terapeuta tras asegurar que Heard, conocida por su papel en “Aquaman”, tenía pánico al abandono.

La relación de Heard con su padre también se mencionó en el juicio por difamación de Depp contra The Sun. Comparándolo con Depp, reveló que el patriarca de la familia luchó contra la adicciones y descargó su ira tanto con su esposa como con su hija. Sobre la relación de sus padres, la actriz afirmó: “Se amaban, pero él fue muy violento con ella hasta el final”.

Heard dijo que Depp hizo que su padre alcohólico y violento “pareciera un santo”. Alegó que trató de ocultar el comportamiento abusivo de su esposo para que el “mundo” no supiera el “monstruo” que podía volverse. Dijo que la estrella era como “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, según los mensajes de textos entre la actriz y su madre, Paige, revelados durante el juicio por difamación que Depp perdió contra The Sun en 2020 por llamarlo “golpeador de esposas”, reportó Infobae.

La relación de Heard con su madre, Paige, no siempre fue perfecta. En el estreno de “Black Mass” en 2015, The Mirror publicó un video en el que se podía ver a Heard gritando a su madre por hablar con la prensa en la alfombra roja. Y, en mensajes de texto obtenidos por The Blast, Paige pareció ponerse más del lado de Depp cuando su hija presentó una orden de restricción en su contra, asegurándole a su ex yerno que lo amaba: “Su abogado le dijo que tenía que hacerlo y que tenía que hacerlo hoy. Por eso quería hablar contigo. Te juro que esto no fue idea de ella”, le escribió la madre de la actriz a Depp. “Por favor, no muestres esto si alguna vez hablas nuevamente con Amber. Te amo hijo”.

Pero a pesar de estas diferencias, Heard siempre fue cercana a su madre, fallecida en 2020. La actriz dijo que su relación con Paige fue su único consuelo durante su volátil matrimonio con Depp. Fue la única persona en la que podía confiar por su compasión. “Me sentí segura hablando con mi mamá, porque sabía que ella entendía esta dinámica y que no me juzgaría por quedarme con él, por amarlo, a pesar de que esto estaba pasando”, dijo.

La médica Dawn Hughes, la primera testigo convocada por el equipo de defensa de Heard, dijo que la actriz sufrió un trastorno de estrés postraumático después de su matrimonio con Depp, debido a los abusos que sufrió a manos de él.

“Cuando estaba borracho o drogado, la tiraba sobre la cama, le arrancaba el camisón y trataba de tener sexo con ella”, dijo Hughes. “Hubo momentos en que la obligó a darle sexo oral cuando estaba enojado con ella”, agregó la psicóloga forense.

En un testimonio más gráfico, Hughes describió cómo supuestamente Depp realizó “una búsqueda en la cavidad” de las partes íntimas de Heard con los dedos, y dijo que la actriz se “desvinculó” cuando supuestamente Depp abusó de ella con una botella.

Hughes dijo que la actriz era particularmente vulnerable después de crecer en un hogar abusivo, donde aprendió “a amar a alguien que la lastimaba”.

Heard y su hermana, Whitney Henriquez, también han tenido una relación difícil durante mucho tiempo. Henríquez aparentemente le rogó a su hermana que no se casara con Depp.

En 2020, testificó que “se sintió enferma” cuando descubrió que su hermana estaba comprometido con la estrella de “Piratas del Caribe”. “Le dije que era una mala idea y le supliqué que no lo hiciera”, recordó. Sin embargo, Heard siguió adelante con su boda.

Cuando se casó con Depp a pesar de las protestas de su hermana, Heard acusó a Henríquez de tratar de vender las fotos de la boda de la pareja a los medios. Ella lo negó, pero Heard, al sentirse traicionada, la echó del apartamento en el que se alojaba.

Ante el Tribunal Superior de Londres, la hermana de Heard narró varios episodios de violencia que presenció cuando vivió con la pareja en el mismo edificio de Los Ángeles en 2016. Dijo que la relación de su hermana con el actor fue “tumultuosa desde el principio” y dijo que Depp la empujó por las escaleras cuando intentó frenar una pelea y que fue su hermana quien la defendió. También señaló al actor de ser “celoso y posesivo”.

Heard afirmó en el juicio que golpeó a Depp sólo en defensa propia o para proteger a su hermana menor. “Durante años fui el saco de boxeo de Johnny”, aseguró.