(12 de mayo del 2022. El Venezolano).- El ministro de Salud Pública de Tailandia, que ha encabezado el proceso de despenalización de la marihuana, dijo que el gobierno distribuirá 1 millón de plantas gratuitas una vez que se levanten la mayoría de las restricciones a la producción y posesión de cannabis el mes próximo.

Anutin Charnvirakul sancionó en febrero una medida que retiró la marihuana de una lista de drogas controladas. El consumo regulado fue legalizado en 2018 con varias restricciones mitigadas gradualmente desde entonces, reportó Associated Press

Las autoridades esperan que florezca una nueva industria de la marihuana, que no solo genere cientos de millones de dólares en forma directa, sino que atraiga a turistas extranjeros, que han empezado a regresar después de una larga ausencia durante la pandemia de coronavirus.

Cuando la medida entre en vigencia el 9 de junio, quedará autorizada la posesión y consumo de todas las partes de la planta de cannabis, incluidas las flores y semillas. Pero el contenido extraído seguirá siendo ilegal si contiene más del 0,2% del ingrediente psicoactivo, el tetrahidrocanabinol, o THC.

Anutin dijo el domingo en su página de Facebook que ya no será necesario obtener un permiso para cultivar la planta en casa, siempre que se declare que es para fines medicinales y no supere el máximo legal de THC. Las autoridades no han explicado cómo obligarán al cumplimiento de las condiciones. Anutin dijo que se entregarán 1 millón de plantas a partir de junio y que la gente podrá cultivar la cantidad que desee.

