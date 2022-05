(11 de mayo del 2022. El Venezolano).- Las esposas de dos soldados ucranianos que defienden la planta siderúrgica de Mariupol se reunieron con el Papa Francisco el miércoles y le rogaron que interviniera para organizar una evacuación de las tropas por parte de terceros antes de que los soldados rusos las capturen o las maten.

“Eres nuestra última esperanza. Esperamos que puedas salvarles la vida. Por favor, no los dejen morir”, dijo entre lágrimas Kateryna Prokopenko mientras saludaba a Francisco al final de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro.

De pie a su lado, Yuliia Fedusiuk, le dijo a Francisco que la comida y el agua se estaban acabando en el molino, que algunos soldados estaban heridos o muertos y que los que estaban vivos estaban listos para deponer las armas si podían sefr evacuados a un tercer país. .

“No irán al cautiverio ruso porque serán torturados y asesinados”, dijo Fedusiuk a Francisco, según un video del encuentro filmado por otro miembro de su séquito, Pyotr Verzilov, un miembro destacado del grupo de protesta ruso Pussy Riot que está trabajando en un documental sobre Ucrania .

El esposo de Prokopenko, Denys Prokopenko, es el comandante del Regimiento Azov en la fábrica de Azovstal, mientras que el esposo de Fedusiuk, Arseniy Fedusiuk, es uno de los combatientes de Azov que ha estado defendiendo la fábrica de la invasión de las fuerzas rusas durante más de dos meses.

Las jóvenes han estado en Italia durante más de dos semanas buscando reunir apoyo internacional para una resolución diplomática al enfrentamiento en la planta, el último reducto de la resistencia ucraniana en la estratégica ciudad portuaria.

Francis, que se ha visto afectado por un problema en la rodilla que hace que caminar y estar de pie sea doloroso, se puso de pie para saludar a las mujeres, un gesto que no extendió a otras personas que hicieron fila para verlo el miércoles al final de la audiencia. Les tomó las manos mientras lloraban, los bendijo y dijo que había hablado sobre la difícil situación de los soldados con el cardenal Konrad Krajewski, a quien envió a Ucrania, reportó Local 10.

Verzilov le dijo a Francis que el tiempo se estaba acabando para las tropas en el molino de Azovstal.

“Creemos que si no ocurre alguna intervención de emergencia en los próximos días, terminará en una gran tragedia”, dijo Verzilov a The Associated Press después. Dijo que Francis dijo que estaba al tanto del enfrentamiento. “Él entiende lo trágico que es y hará lo que pueda”.

Las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja han organizado una serie de evacuaciones de civiles de la planta, que había albergado a cientos de personas en su laberinto de túneles subterráneos y búnkeres. Pero los soldados, y aparentemente algunos de sus familiares, se han quedado atrás.

Verzilov, el activista ruso y editor del sitio de noticias independiente Mediazona, dijo que Turquía ha estado tratando de buscar una solución al enfrentamiento, pero que no se ha encontrado ninguna.

“Nuestros soldados están listos para ser evacuados a un tercer país. Están listos para deponer las armas en caso de evacuación a un tercer país”, dijo Propkopenko a los periodistas después de la breve reunión. “Todos estamos listos para ayudarlos, espero”.

Fedusiuk dijo que su esposo le había pedido recientemente que investigara cómo sobrevivir sin agua.

“El agua se está acabando. No tienen comida, ni agua, ni medicinas”, dijo. “Están muriendo todos los días. Todos los días mueren uno o dos soldados heridos”.

Ella dijo que entendía que algunos civiles, que eran familiares de los soldados, permanecieron en el molino porque temían que serían identificados en los “campos de filtración” dirigidos por Rusia a lo largo de la ruta de evacuación y no se les permitiría ingresar al territorio ucraniano.