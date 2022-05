(11 de mayo del 2022. El Venezolano).- Miami continúa siendo un imán para talentos de la música latina, una suerte de base de operaciones conveniente en varios sentidos, y el argentino Hugo Basualdo es una buena prueba de ello. Luego de haberse destacado en su país, este artista portentoso ha recalado en la ciudad en 2018 y tiene una agenda profesional bastante nutrida. “La música es mi forma de vida; me alimenta el alma; me apasiona, no es una carga sino una bendición poder dedicarle mi mayor esfuerzo”, manifiesta.

En cuanto a Miami, el guitarrista, productor, compositor e ingeniero de sonido asegura que la ciudad “tiene una mezcla de culturas, una gran profesionalidad, y un ambiente divertido, predispuesto al disfrute”. Hugo estudió en la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires, cuyo programa curricular está validado por la Berklee School of Music.

En estos tres años en Estados Unidos se ha mantenido a todo ritmo y con una versatilidad laboral encomiable. Actualmente Hugo, que es miembro activo de la Academia Latina de las Grabaciones, matriz de los premios Latin Grammy, es el encargado artístico de la conocida Cervecería La Tropical, del barrio Wynwood. Es co-fundador de la productora Clix International, con la cual busca sumar más colores a la escena musical local, produciendo conciertos de artistas como Larry Carlton, Gustavo Santaolalla y Simon Phillips, entre otros.

Hugo es productor musical en el estudio de grabación Monosonico; colabora con el sello discográfico Neworld Music; y con la empresa de eventos Limelight Miami.

A lo largo de su carrera, el músico ha producido 15 discos, ha colaborado en la banda sonora de casi una decena de audiovisuales, y ha compuesto medio centenar de canciones. A la hora de elegir una rama musical favorita Hugo no duda: “La instrumental porque da más espacio para la creatividad”. Uno de los planes inmediatos del músico es producir un disco con temas propios, que estaría listo para fin de año. “Tengo muchas ganas de mostrar mis nuevas creaciones”, señala, confiado.