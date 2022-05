(10 de mayo del 2022. El Venezolano).- El magnate Elon Musk dijo el martes que revertiría la prohibición de Twitter sobre el ex presidente Donald Trump cuando se concrete la operación de compra de la red social.

“Las prohibiciones permanentes deberían ser extremadamente raras y realmente reservadas para cuentas que son bots, estafas, cuentas de spam… Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump”, dijo Musk durante la conferencia Future of the Car de FT Live.

“Creo que fue un error, porque alienó a una gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz”, añadió.

“Revertiría la prohibición permanente”, agregó Musk. “Todavía no soy dueño de Twitter. Así que esto no es como algo que definitivamente sucederá, porque ¿y si resulta que no soy dueño de Twitter?”. FOTO DE ARCHIVO: Una imagen ilustrativa que muestra la cuenta suspendida del ex presidente de EEUU, Donald Trump (REUTERS/Joshua Roberts)

Expulsado de Twitter el 8 de enero de 2021 debido al riesgo de incitación a la violencia, Trump había descartado el lunes pasado que vaya a regresar: “No vuelvo a Twitter, me quedo en TRUTH”, dijo a Fox News en alusión a la plataforma Truth Social (Verdad Social) que lanzó en febrero y que ha presentado como una alternativa conservadora a Facebook, Twitter y YouTube.

La aplicación no acaba de arrancar por problemas técnicos.

En la noche de martes al miércoles de la semana pasada, Elon Musk había tuiteado que “Truth Social (pésimo nombre) existe porque Twitter censuró la libertad de expresión”.

Políticos, militantes y electores republicanos acusan a Twitter de favorecer a los demócratas y de violar la libertad de expresión con el cierre de cuentas de conservadores.

Antes de comprar Twitter, Elon Musk la había criticado por su severidad con la libertad de expresión y la moderación de contenidos.

“La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, aseguró el dueño de Tesla y SpaceX al comprar Twitter, destacó Infobae.

“Por ‘libertad de expresión’, lo que entiendo es lo que respecta la ley. La censura a la que me opongo es la que supera ampliamente (el marco) de la ley”, añadió.

Para el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, esta red social “juega un papel fundamental para informar a la opinión pública” pero teme “una ola de desinformación que siembre las dudas sobre la misma noción de los hechos y la colecta de información, desacreditando y alimentando la difamación contra periodistas”, dijo a la agencia AFP.

Musk, quien es el hombre más rico del mundo, fundador de Tesla y SpaceX, se convirtió a finales de abril en el propietario de la plataforma a la que considera como “la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad”, según el texto del anuncio.