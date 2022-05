(09 de mayo del 2022. El Venezolano).- El comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero ha entrevistado a casi 1.000 personas. Pero el panel de nueve miembros aún tiene que hablar con los dos jugadores más destacados en los eventos de ese día: el ex presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Mike Pence.

A medida que la investigación termina y el panel planea una serie de audiencias en junio, los miembros del comité debaten si convocar a los dos hombres, cuyo conflicto sobre si certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 estuvo en el centro del ataque. Trump presionó a Pence durante semanas para que usara su papel ceremonial presidiendo el conteo del 6 de enero para tratar de bloquear o retrasar la certificación de Biden. Pence se negó a hacerlo y los alborotadores que irrumpieron en el edificio ese día pidieron que lo colgaran.

Hay razones para llamar a uno o ambos. El comité quiere ser lo más minucioso posible, y los críticos seguramente se abalanzarán si ni siquiera lo intentan. Pero algunos legisladores en el panel han argumentado que han obtenido toda la información que necesitan sin Trump y Pence.

Casi un año después de su amplia investigación sobre el peor ataque al Capitolio en más de dos siglos, el comité de la Cámara entrevistó a cientos de testigos y recibió más de 100.000 páginas de documentos. Las entrevistas se realizaron fuera del ojo público en edificios de oficinas federales y en sesiones privadas de Zoom.

El presidente demócrata, el representante de Mississippi Bennie Thompson, dijo a principios de abril que el comité ha podido validar muchas de las declaraciones atribuidas a Trump y Pence sin su testimonio. Dijo que en ese momento “no hubo ningún esfuerzo por parte del comité” para llamar a Pence, aunque ha habido discusiones desde entonces sobre la posibilidad de hacerlo. FOTO DE ARCHIVO: Partidarios del entonces saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionan a los gases lacrimógenos durante un enfrentamiento con agentes de policía frente al edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington, Estados Unidos, el 6 de enero de 2021 (REUTERS/Leah Millis)

Hablando sobre Pence, Thompson dijo que el panel “inicialmente pensó que sería importante” llamarlo, pero “hay muchas cosas ese día que sabemos: conocemos a las personas que intentaron que cambiara de opinión sobre el contar y todo eso, entonces, ¿qué es lo que necesitamos?”.

Mucha de la gente que están entrevistando, agregó Thompson, “son personas que no teníamos en la lista original”.

El panel, compuesto por siete demócratas y dos republicanos, ha dicho que la evidencia que ha recopilado es suficiente para vincular a Trump con un delito federal.

Gran parte de la evidencia que el comité ha publicado hasta ahora proviene de los asistentes y el personal de la Casa Blanca, incluidos testigos poco conocidos como Cassidy Hutchinson, ex asistente especial en la Casa Blanca de Trump, y Greg Jacob, quien se desempeñó como abogado principal de Pence en el oficina del vicepresidente. El panel también tiene miles de mensajes de texto del último jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y ha hablado con dos de los hijos del ex presidente, Ivanka Trump y Donald Trump Jr., quienes estaban con su padre el día del ataque, reportó Infobae.

Entre cientos de personas, el comité también entrevistó al ex asesor de la Casa Blanca Jared Kushner (esposo de Ivanka), a la ex directora de comunicaciones Alyssa Farah y a varios asesores de Pence, incluido su jefe de gabinete, Marc Short, y su asesor de seguridad nacional, Keith Kellogg. También han aparecido las ex secretarias de prensa de la Casa Blanca Kayleigh McEnany y Stephanie Grisham, al igual que el ex asesor principal de políticas Stephen Miller.

Todavía hay preguntas que Trump y Pence podrían responder, incluido lo que hablaron la mañana del 6 de enero, cuando Trump hizo su última petición para que Pence anulara las elecciones cuando presidió el conteo del Colegio Electoral en el Congreso. Los legisladores han podido documentar la mayor parte del final de la llamada de Trump, pero no lo que dijo Pence en respuesta. FOTO DE ARCHIVO: Una multitud de simpatizantes de la entonces presidente Donald Trump trepa por una ventana que rompieron mientras asaltaban el edificio del Capitolio (REUTERS/Leah Millis)

En las horas posteriores a la conversación de Trump y Pence, el vicepresidente emitió un comunicado diciendo que no tenía el poder de objetar el conteo de votos electorales. Pero el presidente no cedió y presionó públicamente a Pence en su mitin masivo frente a la Casa Blanca y luego en Twitter, incluso después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio.

Aún así, es poco probable que los dos ex líderes hablaran sobre la conversación con el comité, y no está claro si cooperarían en absoluto.

Si bien Pence aún no ha comentado sobre el trabajo del comité, Trump ciertamente sería un testigo hostil. Luchó contra la investigación en la corte, satanizó al comité en la televisión y trató de hacer valer el privilegio ejecutivo sobre los documentos de la Casa Blanca y cualquier conversación que tuvo con sus ayudantes, demandas que ciertamente se aplicarían a su llamada matutina con Pence.

Además, llamar a un ex presidente o vicepresidente a testificar en una investigación del Congreso es una medida poco frecuente, si no sin precedentes, que podría enfrentarse a importantes obstáculos legales y resultar contraproducente políticamente.

El comité del 6 de enero solo ha dado un vistazo de lo que ha encontrado, principalmente en documentos judiciales donde se han utilizado extractos de transcripciones. Mike Pence (Saul Loeb/REUTERS)

Una presentación reciente del comité reveló partes de las entrevistas con Hutchinson que tuvieron lugar en febrero y marzo de este año. Ese testimonio proporcionó nueva evidencia sobre la participación de los legisladores republicanos en el esfuerzo de Trump por anular las elecciones de 2020, incluida una reunión en la Casa Blanca en la que los abogados del presidente advirtieron que presentar una lista alternativa de electores que declararan a Trump ganador no era “legalmente sonar.”

Otro documento judicial reveló el testimonio de Jacob, quien se desempeñó como abogado principal de Pence. En una serie de correos electrónicos, Jacob le dijo repetidamente al abogado John Eastman, que trabajaba con Trump, que Pence no podía intervenir en su función ceremonial y detener la certificación de los votos electorales. Jacob le dijo a Eastman que el marco legal que estaba proponiendo para hacer precisamente eso estaba “esencialmente completamente inventado”.

Los textos de Meadows también han sido reveladores, detallando cómo personas dentro de la órbita de Trump le suplicaron que condenara enérgicamente el ataque al Capitolio a medida que se desarrollaba. Las súplicas provinieron de los hijos de Trump, miembros del Congreso e incluso presentadores de Fox News.

“Él tiene que liderar ahora. Ha ido demasiado lejos y se ha salido de control”, le envió un mensaje de texto a Meadows Donald Trump Jr. mientras los manifestantes violaban el perímetro de seguridad en el Capitolio.