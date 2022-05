(08 de mayo del 2022. El Venezolano).- El líder supremo de Afganistán y jefe de los talibanes ordenó el sábado que todas las mujeres usen en público el burka, un velo que las cubre integralmente, imponiendo así la restricción más severa contra la libertad femenina desde que los islamistas se hicieron con el poder en agosto.

“Tendrán que llevar un chador (un término que también se usa para designar al burka o velo de los pies a la cabeza, ndlr) porque es tradicional y respetuoso”, indica un decreto firmado por Hibatullah Akhundzada y difundido por las autoridades talibanas en un acto en Kabul, reseñó AFP.

“Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia”, para evitar la provocación, precisa el texto.

Si no tienen algo importante que hacer en el exterior, es “mejor para ellas que permanezcan en casa”, añade.

Los talibanes también impusieron el uso del burka durante su primer régimen, entre 1996 y 2001, durante el cual llevaron a cabo una fuerte represión contra los derechos de las mujeres, de acuerdo con su interpretación rigorista de la “sharia”, la ley islámica.

Tras haber vuelto al poder a mediados de agosto, al término de dos décadas de intervención de Estados Unidos y sus aliados, los talibanes prometieron implantar un régimen más tolerante.

Pero rápidamente fueron tomando medidas contra las mujeres, como excluirlas de los empleos públicos o prohibirles viajar solas.

En marzo, tras meses prometiendo que autorizarían la educación a las chicas, los talibanes ordenaron el cierre de los centros femeninos de enseñanza secundaria, apenas unas horas después de haber abierto sus puertas.