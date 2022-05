(08 de mayo del 2022. El Venezolano).- Cómo se explica, no logro comprender el hecho de que cada funcionario, sea exministro o de cualquier jerarquía del podrido partido de gobierno PSUV, que ha manejado recursos multimillonarios y ha pasado a ser testigo protegido o que ha sido detenido en Europa (España, Andorra, Suiza, Italia) con inmensas fortunas, llegando a arreglos a su favor, para declarar la proveniencia de esos bienes y el entramado narcoestafador que existe, empezando por la banda Maduro Flores de Miraflores hasta el más ínfimo rincón de las instituciones, aún en el mundo se debate si tenemos un gobierno delincuente, en extremo ladrón, asesino, a quienes les importa un bledo el pueblo y llevan a nuestra patria a una destrucción peor que la producida por cualquier bomba atómica, desplazó a 7 millones de venezolanos ( más del 20% de la población) huyendo a buscar comida y libertad.

Escrito por José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Todos esos juicios, acusaciones, confiscaciones de bienes mal habidos ¿para que? Si aún la burocracia globalizada sanciona a medias y evalúa la posibilidad de levantar sanciones a los choros más atrevidos y descarados del planeta, que esperanza para los que como yo visualizamos y luchamos por su pronta salida y retorno de lo robado al tesoro público. Si quieren les esbozo parte de la diabólica estructura del Cartel del CHAVISMO, la más grande y más poderosa mafia que actualmente existe. Con las ramificaciones manejadas por sus especímenes más sobresalientes en delitos.

Lo reporto e insisto en que todos los medios de comunicación del mundo y los que de alguna u otra forma tenemos acceso a ellos, también las redes sociales, tenemos el deber ético y moral de seguir desenmascarando al estado mafioso que representan los secuestradores de Venezuela. Es impecable el trabajo de investigación que hizo la Organización Internacional Insight Crime en una exhaustiva investigación titulada “La revolución de la cocaína en Venezuela”, revelan el riesgo de mi país de convertirse en el cuarto país con mayor producción de cocaína en Latinoamérica y el Caribe.

Hoy para desgracia de todos los venezolanos, Venezuela ya es productor de cocaína gracias a la narcorevolución que convirtió a Venezuela en un vulgar estado forajido. Maduro y Diosdado Cabello son unos sobresalientes de la implantación de la ética revolucionaria narcotraficante enseñada magistralmente por Fidel Castro quien fue el teórico de la ética revolucionaria narcotraficante: venderle el perico con el que se envenenan los gringos, recibiendo a cambio el dinero con el que financiarás el combate contra los gringos. Una teoría perversamente inteligente, dicho sea de paso, porque es una de esas cosas de Fidel, donde se sustenta una maldad con un fin noble. En este caso, el fin noble es la destrucción de los EEUU es su sempiterno enemigo. Según esa teoria tipo Escobar Gaviria, la maldad no es tan mala si persigue un fin “revolucionario”.

No lo digo yo de una forma alegre e irresponsable, el mapeo de la producción de coca por la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) muestra que uno de los enclaves de coca más productivos se encuentra en los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo y Machíques de Perijá del estado Zulia, zona fronteriza con Colombia.

Todos los cultivos son fuertemente custodiados por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, desde luego con el refuerzo y la anuencia del gobierno venezolano.

Es público, notorio y comunicacional que aquel productor o ganadero que se oponga a la venta de su finca a los guerrilleros, ya sabe lo que les viene: la muerte; y desde luego los indignos militares venezolanos también entraron en el negocio pues son la seguridad del mega cartel llamado CHAVISMO. Ahora el estado Apure no parece apto para el cultivo de coca en comparación con las montañas tropicales del estado Zulia. Sin embargo a esos bandoleros no los para nadie, hicieron estudios de suelos y pruebas en pequeñas parcelas para identificar las variedades de coca más adecuadas para la geografía y el clima de la región. Es conocido que la coca generalmente crece mejor en altitudes de 1000 a 1200 metros y eso no les ha impedido desarrollar cepas más versátiles y ya están produciendo grandes cantidades en el estado Apure donde antes se catalogó como inviable la producción de coca. Los municipios con mayores siembras son Rómulo Gallegos, Pedro Camejo y a lo largo de las orillas de los ríos Capanaparo, Cinaruco y Riecito. Pará disimular los sembradíos de coca, siembran de fachada tres hectáreas de platano o yuca.

La zona donde tienen los cultivos es impenetrable; tienen un estrecho anillo de seguridad por todas partes. Nadie puede entrar con un teléfono, una cámara o un reloj. Si vas allí, te desnudan, y si la organización no te aprueba, no te dejan entrar.

Con mucha lógica y razón la prestigiosa periodista Sebastiana Barráez denunció que altos oficiales de las Fuerzas Armadas Venezolanas estaban comprando fincas en el estado Apure.

Hay un dato muy importante que a medida que proliferan los cultivos, aumentan los laboratorios de cocaína, estimados lectores estos no son cuentos, es una realidad comprobada que nos avergüenza a los venezolanos de bien. La chimba estrategia de los Capos Maduro y Diosdado Cabello con los malandros de las F. A.N es disimular para aparentar anunciando ante la opinión pública nacional e internacional que destruyeron 17 laboratorios de coca, pero simultáneamente crean 40 nuevos como sucedió recientemente.

En el estado Monagas hay un sector en el sur de Maturín llamado el Merey de Amana en donde está una de las tantas fincas del hermano de Diosdado, José David quien viene produciendo drogas y tiene un gran ejército de paramilitares custodiando por lo que nadie puede entrar. Hace cuatro años unos humildes campesinos padres de familia del pueblo entraron a cazar y los desaparecieron y hasta el día de hoy no hay averiguaciones alguna. Me contactó un funcionario del CICPC (Policía Científica) y me informó que por orden de un alto funcionario, se les prohibió seguir con las averiguaciones.

También tienen otras fincas en el sur del estado con más de 10.000 mil hectáreas que tienen sistema de vigilancia con drones y han desaparecido a varios campesinos.

En el estado Bolívar los capos Cabello Rondón tienen otra de 20.000 hectáreas en plena producción de coca. La lavandería super industrial que tienen en todo el país a través de bodegones, red de supermercados es inconmensurable, con mucha razón los voceros del gobierno de Maduro anuncian el crecimiento comercial en un 86 % obvio por los dividendos de la droga.

Sigo creyendo, por eso y por otras tantas razones que estos crueles narcocriminales saldrán del poder solo con opciones como la de Qasem Soleimani el ex ministro de la defensa Iraní. A la fuerza y sin contemplaciones.

Mi lucha desde la cárcel del exilio es por no cejar en el empeño de denunciarlos, enfrentarlos repudiarlos sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

