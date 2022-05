(07 de mayo del 2022. El Venezolano). – La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) está dispuesta a organizar las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial opositor para los comicios correspondientes al año 2024.

“El Centro colaboraría en organizar unas primarias si esa oportunidad se nos da, con el mayor de los gustos. Nosotros hemos estudiado mucho los temas electorales, hemos escrito mucho sobre ese tema y estamos a la orden para lo que se nos pida.

“Si se nos pide que participemos y ayudemos a organizar, con el mayor gusto lo vamos a hacer“, expresó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón, reseñó Noticias y Punto.

Durante un evento organizado por la Embajada de Francia en Caracas, Alarcón consideró que estas primarias no deberían ser organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya que, a su juicio, “va a hacer que muchos que no confían en el CNE decidan no participar en las primarias”.