(07 de mayo del 2022. El Venezolano).- GENIALES DEFINICIONES de Rodrigo. Empuje y contundencia convierten al Madrid en un enemigo de mucho peso para la gran final de esta Champions. El club blanco luce favorito para imponerse al Liverpool, pero los ingleses, que han maravillado al mundo con su juego rápido, buscaran dar la gran sorpresa en Paris. La pandilla merengue ha hecho cosas increíbles, con sus sensacionales remontadas…Sigue imparable el ariete colombiano Kevin Viveros, quien brilla con Carabobo y es el máximo anotador del fútbol venezolano. Otro jugador clave en el buen funcionamiento del granate es Ronaldo Chacón…Hermanos Colmenarez se alzó en Barquisimeto y de nuevo se mete entre los cinco primeros de la tabla. El cafetero Juan Camilo Zapata ratifica su gran momento y ya colecciona siete dianas. El bombardero del ciclón azul ha sido una verdadera amenaza para los zagueros rivales…La Guaira es el equipo más goleador del certamen, pero su defensa ha estado floja en las últimas cuatro fechas. Mientras que Monagas es el conjunto que mejor juega como visitante, ya que sin contar la reciente fecha, han sumado 11 puntos en la carretera. Grandes actuaciones para el marcador izquierdo Oscar González y el chamito Andrés “Miky” Romero, quien se está perdiendo de vista con la oncena que dirige el profesor Johnny Ferreira. Los azulgranas sueñan con sumar la estrella y llevan varias semanas en lo más alto de la clasificación…Freddy Vargas es el mejor gambeteador de la contienda. El extremo barquisimetano se brinda integro…Emmanuel Calzadilla le ha puesto un mundo con el elenco del Portuguesa. El oriental se entrega con garra y coraje. “Tenemos muchas ganas de ser protagonistas”, señaló. El conjunto rojinegro no ha tenido suerte de local y en la carretera sigue sumando. El jueves batallaron fuertemente ante Zamora en la acogedora Barinas, donde vimos el partido en compañía del excelente comentarista Carlos Maya…Deportivo Táchira cuenta con una plantilla bien interesante, con jugadores de experiencia y recorrido, pero no han tenido un desempeño aceptable en lo que va de campeonato…Tremendo trabajo de Vladimir Morales como nuevo técnico de Puerto Cabello, ya que le ha dado estabilidad y mejor presencia a esta plantilla…Los conjuntos potencia de Suramérica se encuentran en grupos muy accesibles, rumbo al Mundial. Brasil, el cinco veces campeón aparece en el G junto a Serbia, Suiza y Camerún. La selección de Argentina comandada por Lionel Messi, deberá batallar ante Arabia, México y Polonia en el C Y Uruguay va ante Ghana, Corea y los duros portugueses en la llave H…

PABLO LOPEZ sigue con su dominio. El derecho zuliano de 26 años tiene una gran efectividad, mostrando lo mejor de su variado repertorio. En ataque su paisano Odubel Herrera anda caliente…Los Yanquis lucen demoledores. La tropa que dirige Aaron Boone, tiene el segundo mejor bullpen de la Liga Americana. La temporada es bastante larga y los mulos han venido con todo buscando terminar con la sequía de títulos…

EL BASE ARMADOR Heissler Guillent no para de rendir en el baloncesto colombiano, dictando cátedra con los Titanes de Barranquilla. El caraqueño espera aportar su experiencia para llevar nuevamente a su club e la finalísima…La mayoría de los equipos inician entrenamientos el 25 de este mes rumbo la próxima edición de la Súper Liga. El 8 de julio será la apertura de esta contienda con 20 escuadras, divididas en dos conferencias…Alfredo Madrid espera grandes cosas con los Toros de Aragua. Dijo sentirse orgulloso de dirigir a este quinteto. El referido fue campeón de la segunda edición con Trotamundos, cuando sometieron a Guaiqueríes…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.