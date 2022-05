(07 de mayo del 2022. El Venezolano).- El venezolano Rolando Peña está presente en la muestra colectiva “This Must Be the Place: Latin American Artists in New York, 1965–1975” que hasta este sábado 21 de mayo se exhibe en la galería de la Americas Society (AS) en Nueva York. El “príncipe negro”, como lo llaman por su afición por el negro, participa con dos fotomatones, “Aquí estoy” (1963) y Photomatons (1965-1966), propuestos por la Fuentes Angarita Collection.

Se trata de la segunda parte de esta colectiva que explora el trabajo de una generación de migrantes que exhibieron en la ciudad de Nueva York entre 1965 y 1975. Con instalaciones, fotografía, videoarte, pintura y material de archivo, “la exposición reúne a una generación que participó activamente en movimientos artísticos experimentales mientras impulsaba sus propios lenguajes e ideas visuales, con obras que exploran temas de migración, identidad, política, exilio y nostalgia”, se lee en el texto de presentación.

El “príncipe negro” es un artista conceptual reconocido internacionalmente por su aporte en el movimiento de vanguardias de la ciudad de New York de los años 60 y 70, a través de la Foundation for the Totality (Fundación para la Totalidad), que fundó en mayo de 1967 junto a Juan Downey (Chile, 1940) y Manuel Vicente Peña (Colombia, 1949).

“Teniendo como voz catalizadora a Rolando Peña, Foundation for the Totality y sus miembros elevaron argumentos y acciones contra la guerra de Vietnam en favor de los alucinógenos, del amor y las flores; mezclaron el budismo con los medios mixtos, el movimiento hippie con el beat, y en cualquier circunstancia protestaban y buscaban ir contra el establishment”, explicó la coleccionista de arte Andreina Fuentes Angarita; también fundadora Arts Connection, una entidad sin fines de lucro con sede en Miami, de apoyo a la comunidad desde la experiencia con el arte.

La Fuentes Angarita Collection resguarda más de 1.500 obras de más de 150 artistas con un perfil político y de género. Es un registro documental, propiedad de Andreina Fuentes Angarita, que promueve artistas emergentes y artistas establecidos que activaron mecanismos alternativos para salir de la crisis de Venezuela a través del uso de sus procesos creativos. Para más información sobre las obras de Rolando Peña que son parte de la colección entrar aquí. La Parte I de la colectiva se exhibió del 22 de septiembre al 18 de diciembre de 2021. La Parte II fue inaugurada el pasado 2 de febrero y estará abierta al público hasta el 21 de mayo de 2022. La actual exposición está curada por Aimé Iglesias Lukin, directora de Artes Visuales de Americas Society. La Galería está ubicada en 680 Park Avenue (Nueva York) y es posible visitarla en el siguiente horario: de miércoles a viernes de 12:00 a 6:00 pm y los sábados de 12:00 a 5:00 pm. La entrada es gratuita. Para más información: https://fuentesangaritacollection.org/