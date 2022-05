(07 de mayo del 2022. El Venezolano).- Gustavo Petro, candidato presidencial de izquierda en Colombia, anunció en las últimas horas en Cúcuta, que en caso de llegar a la Casa de Nariño restablecerá relaciones con Venezuela.

“Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, dijo.

El Nacional reseñó que Petro hizo este anuncio en medio de un impresionante esquema de seguridad, que incluyó guardaespaldas con escudos en la tarima y un chaleco blindado debajo de la camiseta de colores rojo y negro del club de fútbol Cúcuta Deportivo.

El operativo de seguridad se lo otorgó el gobierno nacional tras la revelación de su campaña de un plan para atentar contra él y que lo llevó a suspender por un par de días las manifestaciones públicas.

Entre el personal de seguridad que lo protegió también se veían a varios agentes de la Policía Nacional.