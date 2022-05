(06 de mayo del 2022. El Venezolano).- Pese a que cada vez la presión sobre su espalda es más grande, Carlos Alcaraz empieza a demostrar a los 19 años que tiene el talento necesario para cargar con la mochila de sucesor de la histórica generación integrada por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, perfilándose principalmente como heredero de su compatriota, a quien venció en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid: Alcaraz eliminó a Nadal al vencerlo por 6-2, 1-6 y 6-3 y ahora se enfrentará a Djokovic en semifinales.

El joven oriundo de El Palmar (Murcia), quien se ubica actualmente en el 9° puesto del ranking ATP tras ganar sus primeros cuatro títulos profesionales entre 2021 y 2022, doblegó al legendario Rafa Nadal en un partido que duró más de dos horas de acción.

Es la primera victoria de Alcaraz en el historial entre ambos, ya que Rafa lo había superado en la edición del año pasado de este torneo (6-1 y 6-2) y luego también lo derrotó en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells de este año (6-4, 4-6 y 6-3). Es decir, tuvo que esperar al tercer enfrentamiento para imponerse a su ídolo, quien ya fue cinco veces campeón en Madrid y es actualmente el jugador con más títulos de Grand Slam de todos los tiempos.

Alcaraz tuvo que sobreponerse a una torcedura del pie derecho en el segundo set en un encuentro en el que Nadal tampoco se mostró a tope físicamente, pareció sentir las consecuencias de su exigente partido contra David Goffin. El murciano fue letal con sus subidas a la red y unas dejadas cortadas que complicaron al mallorquín.

“Felicito a Alcaraz. Relevo evidentemente que es, uno tiene 19 y el otro casi 36 años, es un relevo. Si lo es a partir de hoy o no ya lo veremos con los meses. Estoy feliz por él, ha estado mejor que yo en varias facetas del juego. Yo necesito mejorar como he ido hablando estos días. No es nada que no entrara dentro de la lógica y se acepta”, dijo Rafael Nadal en la rueda de prensa posterior a su derrota, reportó Infobae.

Ahora Alcaraz tendrá que luchar por el sueño de disputar su segunda final de un torneo de este calibre ante el serbio Novak Djokovic, quien se impuso por 6-3 y 6-4 al polaco Hubert Hurkacz (14º)en su compromiso de cuartos de final.

El ganador de una corona en 2021 (ATP de Umag) y otras tres en 2022 (Barcelona, Río de Janeiro y Masters 1000 de Miami) inició su rumbo en la segunda fase con triunfo ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (6-3 y 7-5) y luego pisó firme ante el británico Cameron Norrie (6-4, 6-7 y 6-3). Un detalle no menor, que marca la jerarquía de esta joven promesa, es que Alcaraz jugó cuatro finales ATP en su trayecto profesional y ganó todas.