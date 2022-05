(05 de mayo del 2022. El Venezolano).- “La designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia está tan viciada como la designación de los magistrados exprés del año 2015. Eso muestra el desprecio que tiene la autocracia madurista hacia la Constitución y las leyes. Lo único que les importa a ellos es evitar ser juzgados y mantenerse en el poder”. Así lo aseguró Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República, en conversación con El Nacional desde España, país donde espera que le otorguen el asilo político.

Ortega Díaz también explicó que el fiscal de la Corte Penal Internacional toma nota de lo que ocurre. Señaló que, a su juicio, si las instituciones no funcionan correctamente, afectará a otros países. Por ello, alertó que se intente utilizar a instituciones de otros países contra la disidencia al madurismo.

La exfiscal aseguró que ahora enfrenta una denuncia en Colombia por un caso que investigó como fiscal general. “Está ocurriendo que la Fiscalía 127 local de Bogotá pretende iniciar una investigación en mi contra supuestamente por haber calumniado una persona de nombre Ricardo Morón. Esta persona es propietaria de una empresa que se llama constructora Cresmo. Me denunció en Colombia porque yo supuestamente informé a los venezolanos y al mundo que los propietarios de esa empresa, Iris Varela y el hijo de Nicolás Maduro estaban siendo investigados por el Ministerio Público venezolano a mi cargo”, dijo Ortega Díaz.

“Me denuncia por haber dicho que esa empresa fue la que Iris Varela designó a dedo para que construyera un centro penitenciario. Y le dieron 45 millones de dólares a Iris Varela para esa obra”, agregó.

Indicó que la obra no se construyó “y el dinero tampoco se devolvió por lo que la Fiscalía venezolana, cumpliendo un mandato constitucional, le abrió una investigación en el año 2016. Luego de mi salida precipitada en el 2017, no se pudo continuar. Pero, para aquel momento el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo pusieron todos los obstáculos para que el Ministerio Público no investigara eso”.

