(05 de mayo del 2022. El Venezolano).- La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado este miércoles que Rusia “ya ha perdido” la guerra con Ucrania y ha afirmado que tras la invasión del país vecino, los rusos no ha conseguido dividir a la OTAN.

“Los rusos ya han perdido. No han tomado el control de Ucrania. El presidente (de Rusia, Vladimir) Putin no va a desfilar por las calles de Kiev, no van a poseer la integridad territorial y la soberanía de este país y no han dividido la OTAN”, ha afirmado Psaki en rueda de prensa, reseñó Europa Press.

Del mismo modo, ha dicho que “la forma en que el presidente Putin definió ‘ganar’ una guerra que inició desde el principio fue apoderarse de Ucrania, envolver a Ucrania en Rusia, arrebatarle su integridad territorial y su soberanía y claramente, eso no ha tenido éxito”.

Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca ha reiterado que Estados Unidos va a “hacer todo lo que pueda para ayudar a Ucrania a defender su soberanía e integridad territorial y para reforzar a los ucranianos en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones”

A su juicio, Ucrania está “defendiendo su patria con valentía y coraje de los continuos ataques de los rusos y van a definir en la mesa de negociaciones lo que consideran un éxito en el campo de batalla”.

“Ahora lo que estamos haciendo es fortalecer a Ucrania en la mesa de negociación, mediante el suministro de armas en el campo de batalla y apoyando cualquier necesidad que tengan”, ha sentenciado Psaki en rueda de prensa.

Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha instado a Rusia a continuar dejando salir a los civiles de la ciudad sitiada de Mariúpol, donde todavía quedan civiles atrapados.

“En los últimos días, ha habido más de un centenar de personas que han podido ponerse a salvo hasta Zaporiyia. Pero todavía hay cientos de personas que están atrapadas en la acería y hay miles de personas que se encuentran en la ciudad sitiada de Mariúpol y que han vuelto a ser objeto de bombardeos y de violencia. Hay que dejar salir a la gente y dejar entrar la ayuda humanitaria”, ha recalcado Price en rueda de prensa.

A principios de abril, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, Oleksei Danilov, alertó de la posibilidad de una nueva ofensiva de Rusia para el 9 de mayo, pues es una jornada “sagrada” para Moscú.

Price ha dicho que este día es importante y “es significativo para toda Europa y también para Estados Unidos, (ya que es) el aniversario de la derrota del avance de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial”.

“La posición que tendrá Estados Unidos ese día será la misma que ha tenido hasta ahora, que es apoyar de muchas maneras diferentes a nuestros socios ucranianos, de hacer que el Kremlin rinda cuentas, y de hacerlo con aliados y socios de todo el mundo”, ha precisado.