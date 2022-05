(04 de mayo del 2022. El Venezolano).- En algún momento, usted como conductor ha tenido que estacionar su vehículo en una calle, plaza, avenida, y recibe la presencia de un individuo no identificado que le dice “está bien cuidadito, no se preocupe, yo se lo cuido”, con el propósito que usted saque de su cartera o bolsillo, dinero para dárselo.

El tema es que muchas veces, estas personas, no son cuidadores, ni vigilantes, ni wachimanes, sino que simplemente se apoderan de una zona, para poder obtener recursos. Pero en algunas ocasiones, ay! de aquel que no le de alguna dádiva, o no pague por adelantado, debido a que puede ser víctima de que su vehículo sufra un daño.

Hace unos días, un video se hizo viral, luego un parquero agrediera a un conductor en la ciudad de Valencia. Esto no es la primera vez que pasa, ya que dichos individuos se consideran lugartenientes de cuadras y aceras sin ningún permiso.

Es muy común a las afueras de sedes oficiales, como el Cicpc, Ministerio de Tecnología, entre otros ubicados en el Centro de Caracas, donde a la vista de las autoridades, estos individuos se lucran sin ningún tipo de permiso. Se especula que a veces los funcionarios se hacen la vista gorda y son permisibles, ya que presuntamente podrían recibir su cuota.

El Fiscal General del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab Halabi, mandó a ponerle el ojo a aquellas personas que se desempeñan en el supuesto cuido de vehículos, en estacionamientos o en la vía pública, reportó La Patilla.

De acuerdo al mensaje, se ordena a los Fiscales Superiores del Ministerio Público de cada entidad, a articular con los cuerpos de seguridad para indagar si dichos individuos presentan permisos de trabajo, registros policiales o solicitudes por la justicia.

En algunos municipios el ejercicio de las actividades que realizan los denominados parqueros, se encuentran prohibidas. Sin embargo, a veces las autoridades, dejan pasar por alto, la labor del cuido de vehículos.