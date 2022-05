(04 de mayo del 2022. El Venezolano).- Como resultado de la guerra radical de décadas de los Republicanos contra la libertad reproductiva, los jueces de la Corte Suprema, designados por los republicanos, parecen dispuestos a anular el precedente establecido de medio siglo de Roe v. Wade.

En Florida y en todo el país, la evidencia es clara: una abrumadora mayoría apoya la libertad de acceder a un aborto seguro y legal. La verdad es que la agenda extrema de los republicanos de Florida es tremendamente impopular y está fuera de lo que que quiere el pueblo estadounidense:

Tampa Bay Times: “La mayoría de los votantes de Florida quieren más acceso al aborto, no menos. Las encuestas estatales muestran regularmente que la mayoría de los encuestados no quieren políticas que prohíban los abortos… Durante el ciclo electoral de 2020, una encuesta de Ipsos/Reuters preguntaba regularmente a los posibles votantes en Florida si estuvieron de acuerdo con la declaración más general ‘el aborto debería ser legal en la mayoría de los casos’. Las cinco veces, una mayoría que va del 56 al 60 por ciento estuvo de acuerdo, mientras que el 35 por ciento de los encuestados o menos no estuvo de acuerdo”.

Bay News 9: “Una encuesta de la Universidad del Norte de Florida, realizada en febrero, encontró que el 57% de los floridanos se oponían a la prohibición del aborto de 15 semanas, que es más de lo que la Legislatura ha hecho nunca en el estado para intentar limitar los abortos. La encuesta encontró que solo el 34% apoyó la medida”.

FiveThirtyEight: “Según una encuesta de ABC News/The Washington Post realizada a principios de noviembre, el 75 por ciento de los estadounidenses pensaba que el aborto debería dejarse en manos de una mujer y su médico, mientras que solo el 20 por ciento pensaba que debería estar regulado por la ley”.

Forbes: “La mayoría de los estadounidenses cree ampliamente que el aborto debería ser legal, y más del 60% cree que las personas deberían poder abortar durante el primer trimestre de su embarazo, según una nueva encuesta de Associated Press/NORC”.

New York Times: “La mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema sobre la prohibición del aborto en Texas, según una encuesta”.CNN: “Solo el 30 % de los estadounidenses dicen que les gustaría que la Corte Suprema anule por completo su decisión Roe vs. Wade, con el 69 % en contra”.