(03 de mayo del 2022. El Venezolano).- De la “Esperanza” que da nombre a su última colección, el reconocido diseñador venezolano Giovanni Scutaro pasa a brindar un “Canto a Caracas”, título de la presentación que prepara contra reloj y que llevará a pasarela el 24 de mayo en la capital de Venezuela, con tonos inspirados en el amanecer y atardecer de su tierra, según explicó en una entrevista con Efe.

Scutaro, quien llevó recientemente una “cápsula” de la colección “Esperanza” a la Hesperia Valencia Fashion Week (HVFW), celebrada en la capital del estado venezolano de Carabobo, se mostró ilusionado con su nuevo proyecto, que verá la luz en apenas tres semanas en la ciudad que lo vio nacer y a la que regresó, después de vivir varios años en EE.UU.

Y volvió porque cree en el resurgir económico de su país y, como consecuencia, en el nuevo despertar de la moda venezolana que -aseguró- cuenta con “grandes talentos”, tanto consagrados como emergentes, con creaciones que no tienen “nada que envidiar” a lo que se hace en otros países.

“Vienen cosas muy positivas, con muchas proyecciones, no solamente para los talentos ya reconocidos. Yo tengo 35 años en el mundo de la moda. He hecho más de 120 presentaciones a nivel internacional, más de 300 presentaciones en mi país y, realmente, no tenemos nada que envidiar a lo que se hace afuera”, señaló.

“CANTO A CARACAS”, MODA Y CORAZÓN

Así, con esa motivación, Scutaro se prepara para el lanzamiento de “Canto a Caracas”, la nueva colección primavera-verano en la que puso alma, corazón y tiempo.

“‘Canto a Caracas’ es un homenaje a la ciudad de Caracas. Caracas tiene una virtud que quizás pocas ciudades puedan tener, que es el amanecer y el atardecer. Yo a veces digo: ¿será que todo el mundo tiene la oportunidad de verlo? Porque a veces, el día a día no nos permite estar observando cómo está la tarde y cómo está el amanecer”, explicó el diseñador.

Y son esos momentos del día caraqueño los que llevaron a Scutaro a imaginar un sinfín de combinaciones que decidió plasmar en sus creaciones, y mostrar así al mundo la postal de una ciudad infinita a través de tejidos multicolor.

“Nosotros tenemos un Ávila (gran montaña que bordea la capital), que es la que cubre a nuestra ciudad. Y esa ciudad resplandece tanto en un amanecer… O tú ves esos azules, grises, como van tornando a rosado. En base a eso es que saqué los colores, por eso es que vas a ver ‘Canto a Caracas’”, explicó.

