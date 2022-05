(03 de mayo del 2022. El Venezolano).- La primera audiencia oral y pública del periodista venezolano y activista del partido Voluntad Popular Roland Carreño, luego de 554 días detenido, fue postergada para el próximo lunes 9 de mayo.

La Coalición por los Derechos Humanos informó en sus redes sociales que el diferimiento se produjo por falta de traslado del periodista desde el Sebin, pese a que el tribunal había enviado las boletas de traslado.

Ana Leonor Acosta y Joel García, abogados defensores de Carreño, ratificaron este lunes que el caso ha estado plagado de irregularidades y entra en el esquema de persecución policial bajo la tesis del “derecho penal del enemigo”.

“Roland ha estado sometido a un proceso plagado de irregularidades… donde no se le ha permitido defenderse. Su detención está basada en un esquema policial. No hay una investigación del Ministerio Público, sino una persecución. Roland no está siendo tratado como justiciable sino como un enemigo, basándose en el derecho penal del enemigo”, dijo Acosta, reseñó El Nacional.