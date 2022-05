(01 de mayo del 2021. El Venezolano).- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida en Colombia como la DIAN, aproximadamente en junio del año pasado, detuvo de manera alevosa y arbitraria, violando así los Derechos Humanos de miles de venezolanos, un cargamento de ocho toneladas de Ayuda Humanitaria que iba destinado al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado Vargas.

El ente oficial, previa revisión de la nave que hizo escala en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, secuestró la mercancía que transportaba Transcarga Intl. Airways, C.A., línea aérea venezolana cuya actividad económica principal es la explotación del transporte aéreo de carga a nivel nacional e internacional. No satisfecho por la antirreglamentaria acción, los responsables de la DIAN, optaron por allanar –sin orden judicial- las oficinas de la empresa que representa Transcarga, compañía con 23 años de servicio, y que nunca había sido foco de semejante atropello aduanero.

Para ese momento, el presidente de la línea aérea venezolana, Transcarga Intl. Airways, C.A. Julio Márquez, denunció a El Venezolano, la gravísima retención de la carga. “Es una carga, como lo he dicho públicamente, de ayuda humanitaria, de venezolanos que viven en el exterior, que les envían a sus familiares. Es medicina, ropa, un teléfono celular. No está fácil conseguir en el país, repuestos. Como se ve, no es una operación comercial como lo ha visto la DIAN en Colombia”, denunció Márquez.

Ahora, tras largos meses transcurridos, se conoció que presuntamente la DIAN pretende desaparecer estos productos que en su mayoría son para ayuda humanitaria en el país tricolor, ¿las razones? se desconocen, no hay una explicación válida para tal hecho.