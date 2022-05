(01 de mayo del 2022. El Venezolano).- Veremos en esta nota dos conceptos de esta forma de ejercer el poder político y social, como son las monarquías y lo que han significado para esos pueblos. Son dos conceptos diferentes. En la primera me referiré a la monarquía constitucional y posteriormente a la monarquía absolutista. La monarquía constitucional es una forma de gobierno en la que un monarca generalmente hereditario es el jefe de estado, a diferencia de una monarquía absoluta, en la que el monarca es la única fuente de poder político, ya que él no está obligado a rendir cuentas. El estado soy yo, L’État, c’est moi es una frase atribuida a Luis XIV de Francia, la cual proyecta la idea de identificar al monarca con el Estado. Este es el principio básico de la monarquía absolutista. Mientras que las naciones con monarquías constitucionales tienen un sistema parlamentario, el cual rige no sólo la normativa de la nación en general, igualmente regula las funciones de esa instancia, hoy principalmente representativa y simbólica, la cual históricamente en esos países ha sido un instrumento aglutinador.

Aquí podemos mencionar como un primer ejemplo de monarquías constitucionales, la del Reino Unido, probablemente la más conocida y la cual fue una gran potencia imperial colonialista durante muchos siglos. Es a esta monarquía a la que se le endilga la frase de la reina Victoria, en mi Imperio nunca se esconde el Sol, aunque se utiliza como dicha por ella, historiadores aseguran que fue el reino de España hacia los siglos XVI y XVII bajo el reinado de Carlos II la que acuñó esta célebre frase.

Ahora apreciados lectores, les propongo que veamos cuales son las naciones que han adoptado este sistema de convivencia, la monarquía constitucional, el cual después de muchos siglos aún mantiene su vigencia y en la mayoría de los casos su popularidad. Sus estándares de vida, están entre los 20 más altos del mundo. Veamos algunos datos estadísticos: más de la mitad de estos 20 países tienen el mayor PIB por habitante – 12 de ellos – y mantienen como la mayor institución pública una monarquía constitucional, como lo son los dos primeros de la clasificación: Luxemburgo y Noruega . El resto son Reino

Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, España, Luxemburgo y los principados de Montecarlo y de Liechtenstein. España igualmente una monarquía constitucional, no está en esta lista, llamemosla de los más ricos y para lo cual seguramente en esta realidad ha influido los 45 años en que la monarquía española ha estado ausente, primero por la guerra civil (1936-1939) y posteriormente ya que las funciones de Jefe de Estado las ejerció el general Franco hasta el dia de su muerte, el 20 de noviembre del 1975. España es actualmente la 12va economía de Europa.

Los sistemas de gobierno que integran el concepto de monarquías están representados en 44 países, en los que debemos incluir los 14 países independientes y soberanos en los cuales el monarca britanico mantiene el título, más simbólico que práctico, de jefe de estado, como es el caso del Canadá, de Australia y de la Nueva Zelandia, así como en países del caribe, tales como Santa Lucía y Belice. Pero no solo hacen vida las monarquías constitucionales europeas las cuales, como bien sabemos, tienen sus bases en las decisiones del pueblo a través de un sistema político basado en el libre juego y respeto de las ideas. En Asia la monarquía constitucional japonesa es un libro de libertades. También existen las monarquías absolutistas las cuales están radicadas en los países del medio oriente o con raras excepciones en el sub continente asiatico.

En el caso de las llamadas Islas holandesas del mar caribe, me refiero a Sint Maarten, Curazao y Aruba, son territorios que gozan de independencia bajo la protección del Reino de Holanda, reconociéndose ellos como parte de ese, siendo los habitantes de las islas ciudadanos del reino de Holanda.

Veamos ahora la otra concepción, la monarquía absolutista. ¿ Pero qué es una monarquía absolutista ? Son formas de gobierno en las cuales todos los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) están supeditados a los criterios del rey. Es igual a lo que ocurre actualmente en un país llamado Venezuela, el cual anteriormente fue republicano y democratico, encontrándose hoy en manos de un falso monarca pero verdadero sátrapa y cleptómano, que hace y deshace a su antojo. En estas sociedades el concepto y aún menos la práctica de las libertades, individuales o colectivas no están previstas en esas legislaciones y su práctica, cuando es de hecho, es severamente castigada. Menester es reconocer que la cobertura de las necesidades materiales de esas poblaciones, están a un alto nivel.

Menciono en primer lugar el Estado de Catar el cual posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural, lo que ha convertido al pequeño emirato en el país con mayor renta per cápita del planeta y le ha llevado a alcanzar el segundo índice de desarrollo humano más alto del mundo árabe por detrás de los Emiratos Árabes Unidos.

Por último vemos que la monarquía del reino de Arabia Saudita está también regida por el principio absolutista. En este reino rige la Ley Sagrada del Islam. Cuenta con un Consejo de Ministros designado por el rey. Las decisiones ahí tomadas resultan del voto mayoritario, pero previa aceptación del rey, por lo tanto es siempre el monarca quien decide. El Consejo Consultivo está integrado por 61 miembros electos por el rey quienes forman parte de la familia real. Tiene un PIB por cápita de 22.300 U.S dólares y ocupa el puesto 18 en el mundo

por ese renglón. El rey, así como ocurre actualmente en Venezuela, nombra los jueces y tiene potestad para decidir sobre si el acusado es culpable o inocente.

