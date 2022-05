(30 de abril del 2022. El Venezolano).- El cantante venezolano del género urbano Chyno Miranda, del binomio Chyno y Nacho, volvió a estar en en el centro de la noticia desde que recientemente se acrecentaron los rumores de un creciente deterioro de su estado de salud.

Entre otros comentarios que pusieron a correr a sus miles de seguidores en las redes sociales se afirmó que los familiares del intérprete estaban gestionando la visita de un cura para que lo asistiera en un momento tan difícil. Pero parece que la sangre no llega al río, Julio Durnache, representante del artista, salió al paso a las habladurías para aclarar de una vez y por todas cualquier tipo de especulación.

De acuerdo con la revista online People en Español, el representante responsabilizó a los medios de haber exagerado sobre el estado de salud del Chyno a través de unas breves declaraciones al periódico de República Dominicana Diario Libre.

“Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda se darán más detalles de su condición”, aseveró el representante, tras desmentir que en estos momentos el cantante estuviera hospitalizado y gravemente enfermo, reseñó Globovisión.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, añadió Durnache.

People en Español recordó que desde que Miranda fuera víctima de una neuropatía periférica que prácticamente lo dejó inmovilizado, luego de contraer el coronavirus en el año 2020, su estado de salud se ha mantenido en el misterio.

Vale mencionar una nota que apareció en la cuenta de Instagram del cantante, presumiblemente escrita por su ex esposa, la modelo, empresaria y madre de su hijo Lucca, Natasha Araos, donde se describe que en los primeros meses del año empezó sentir unas breves pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento, que primero lo forzaron a abandonar drásticamente sus rutinas de ejercicios y sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más.

El escrito expresaba que la condición de Chyno se mantuvo en privado por con mucha discreción por respeto a su intimidad y por el agudo dolor que estaba padeciendo. Los recientes rumores alrededor de la salud del cantante se sazonaron a partir de que Nacho Mendoza convocara a los seguidores de su compañero a rezar por este.

“A través de una prima de él, que es amiga mía, (recibí) muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso ha estado notando cambios que antes”, expresó Nacho en la revista matutina Hoy Día. “Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”.