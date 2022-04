(27 de abril del 2022. El Venezolano).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció en sus redes sociales que la representación parlamentaria de esa organización política rechazó “a viva voz” la designación de los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a pesar de que se le negó el derecho de palabra en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

Detalló que su abstención obedece a que se violó el artículo 264 de la Constitución en el que se establece que los magistrados serán elegidos por un único periodo de 12 años, explicando que en la lista que se presentó en el parlamento hay personas que estarían entrando en segundo tiempo dentro del Poder Judicial.

No solo eso, sino que refiere que la propuesta de magistrados se votó en bloque y no permitieron diferenciar el voto en cada una de las candidaturas, especificando que en efecto habían algunos aspirantes a los que se respaldaría y a otros no, en el caso de la tolda roja.

El PCV criticó el informe presentado por el Presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, en el que se afirma que estuvo integrado por 11 diputados de las tendencias que hacen vida en la Asamblea Nacional, diciendo que eso no es del todo cierto ya que la organización política no tuvo acceso.

Insistió que desde el PCV se ha ido varias veces al TSJ a denunciar diversos casos pero que no han obtenido respuesta alguna, recordando además que «la justicia no es tal si no es oportuna, gratuita y se ajusta a los hechos». Por ende, esperan que realmente exista una independencia de poderes y estos nuevos magistrados se apeguen a la Constitución.

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 designaron a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a sus suplentes, a la Inspectora de tribunales y al Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El nombramiento de las nuevas autoridades judiciales se realizó en la sesión ordinaria del martes 26 de abril, un mes después de vencerse el lapso legal para cumplir este proceso, de acuerdo a la Ley Orgánica del TSJ. La lista de nombres fue presentada por el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado de la bancada oficialista Giuseppe Alessandrello.

Por otro lado, desde que decidiera desligarse del Gran Polo Patriótico y conformar junto al PPT la Alianza Popular Revolucionaria, el PCV ha sido víctima de persecuciones contra sus militantes, al igual que son ignorados por el oficialismo en la Asamblea Nacional y otras instancias.