(26 de abril del 2022. El Venezolano).- El Partido Demócrata ha tenido unos días cargados de movimiento y esta semana promete seguir en la misma tendencia, por tal motivo los temas a discutir se pasearán por el aumento de impuestos republicanos, la baja de los precios de la energía y la lucha contra el aumento de precios de Putin, sin olvdiar en la Florida la lucha del gobernador DeSantis contra el gigante Disney.

La diferencia de enfoque entre el presidente Biden y los Republicanos del Congreso no podría ser más clara. El plan del presidente Biden daría alivio fiscal a decenas de millones de familias y aplicaría nuevos impuestos mínimos, en base a sus ganancias, a multimillonarios y grandes corporaciones para asegurarse de que paguen su parte justa. Los multimillonarios no deberían pagar una tasa impositiva más baja que los bomberos y los maestros. El plan del presidente Biden garantizará que las familias trabajadoras vean el alivio fiscal que tanto necesitan, mientras que las grandes corporaciones y los más ricos pagan su parte justa. El plan del presidente Biden no aumentaría los impuestos, ni un centavo, a nadie que gane menos de 400 mil dólares al año.

El plan de los Republicanos en el Congreso, impulsado por Rick Scott, podría aumentar los impuestos de las familias de clase media en un promedio de casi $1,500 y sacar $100 mil millones de las manos de las familias de clase media cada año. No es solo eso, sino que el plan Republicano también exige la suspensión de la legislación federal después de cinco años, lo que podría poner fin al Seguro Social y Medicare.

A su vez el 21 de abril de 2022, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) anunció la entrega de más de $385 millones para los 50 estados, territorios y tribus para ayudar a las familias a reducir los costos de energía de sus hogares a través del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP por sus siglas en inglés).

Esto, sumado a los miles de millones provistos en el Plan de Rescate Económico, eleva la financiación total para LIHEAP este año a más de $8.3 mil millones, el mayor alivio en la historia del programa para reducir los costos de calefacción y refrigeración para las familias estadounidenses en apuros. Este mes, el presidente Biden ha tomado una serie de medidas para bajar los precios, entre ellas:Implementar la acción ejecutiva para arreglar la falla técnica de familia en la Ley de Seguro Asequible, (ACA por sus siglas en inglés).Tomar medidas con relación a la deuda estudiantil congelando los pagos hasta agosto.Proporcionar la cancelación inmediata de la deuda estudiantil para al menos 40 mil prestatario,

El 22 de abril de 2022, el presidente Biden conmemoró el Día de la Tierra en Seattle, en el estado de Washington, hablando de la necesidad de reforzar la resiliencia de nuestra nación frente a amenazas como los incendios forestales y la necesidad de implementar rápidamente esfuerzo de energía limpia. También pedirá al Congreso que apruebe su plan para reducir los precios de los medicamentos recetados y los costos de energía. Igualmente destacará las acciones recientes que ha tomado para reducir los costos de energía y atención médica, y brindarles a las familias alivios antes la presiones económicas.

Nuestra nación tiene una obligación sagrada con los veteranos estadounidenses y sus familias. Entre otras cosas, esto significa brindarles a los veteranos las herramientas y los recursos para oportunidades económicas, seguridad y dignidad.

El enfoque de la administración Biden-Harris está funcionando: hoy, la tasa de desempleo de los veteranos es del 2,4 por ciento, empatada con la tasa más baja registrada. Los veteranos de todos los orígenes finalmente están siendo incluidos en el trato. Las tasas de desempleo para los veteranos blancos, negros, asiáticos e hispanos (hombres y mujeres) cayeron y fueron iguales o más bajas que las de sus contrapartes no veteranos en 2021. Y la tasa de desempleo para los veteranos con una discapacidad relacionada con el servicio se redujo a 3.4 por ciento.

Continuamos construyendo sobre este historial con iniciativas para traer a los veteranos a industrias críticas como el transporte por carretera y garantizar que tengan empleos de calidad y bien remunerados. Y continuaremos nuestro trabajo para reducir los costos que enfrentan los veteranos y las familias trabajadoras.

Asimismo el tema DeSantis vs. Disney trae a colación la pugna del Gobernador DeSantis contra el empleador más grande de Florida resultará en un #ImpuestoDesantis aprobado por #Rubio para los condados de Orange y Osceola. Reedy Creek es un distrito especial de Disney World. Disney paga impuestos a Reedy Creek, que opera su propio Departamento de Bomberos, de Planificación, de Alcantarillado y Departamento de Obras Públicas.

DeSantis no está lastimando tanto a Disney. Las verdaderas víctimas son los residentes de los condados de Orange y Osceola.

Disney paga los mismos impuestos locales sobre la propiedad que cualquier otro propietario. Reedy Creek agregó un impuesto adicional para pagar sus proyectos. Ese impuesto, $163 millones por año, es ilegal fuera del distrito. Cuando desaparece Reedy Creek, ese impuesto desaparece, y los condados de Orange y Osceola no pueden hacer nada para recuperarlo.

Ahora los condados serán responsables de todos los servicios que proporciona Reedy Creek y de toda la deuda que ha acumulado. Además, tendrán que aumentar los impuestos a la propiedad, debido a que los condados deben cobrar los impuestos a todas las propiedades por igual. Se espera que los impuestos a la propiedad en el Condado de Orange aumenten hasta un 25% el próximo junio.

En esencia, si bien es cierto que Disney perderá parte del control de su propiedad, por otra parte queda liberado de los $163 millones de impuestos que pagaba por año y sus $1 mil millones de deuda serán transferidos a los contribuyentes. Todavía queda por saber cómo esto beneficia a Florida y especialmente a los residentes locales.

Los residentes no tuvieron voz en esta votación, ni tuvieron voz al momento que decidieron el que se le aumenten sus impuestos. Tampoco tienen el deseo de que sus comunidades se vean en la ruina financiera gracias a 72 horas de una venganza orquestada. Siempre podemos contar con el gobernador Desantis para elegir resolver un rencor político en lugar de ayudar a los floridanos. Es por eso que las familias en los condados de Orange y Osceola obtendrán el impuesto #DeSantis estimado en $2,200.