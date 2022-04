(26 de abril del 2022. El Venezolano).- El diputado de la Asamblea Nacional legítima electa en 2.015, Luis Florido, participó este lunes la juramentacion de la comisión organizadora del III Congreso Ideológico y Programático del partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Lara. Mencionó aspectos importantes para lograr una Venezuela democrática y en donde participe activamente la sociedad civil.



Explicó que a través del fortalecimiento de los partidos políticos se afianza y fortalece la democracia y que el objetivo es seguir trabajando por el cambio político, hasta lograrlo. En ese sentido, aseguró que las elecciones del pasado 21 de noviembre fueron claves porque se “demostró que pueden lograrse resultados como los que se dieron en el Zulia, en Barinas y en el municipio Torres”.



Florido enfatizó que “Nicolás Maduro y su gente son derrotables. Así que Un Nuevo Tiempo y toda la Plataforma Democrática tienen que dedicarse a la agenda de la construcción del camino para derrotar a Maduro y al PSUV en el 2024”. El diputado, asimismo, indicó que para lograr el objetivo planteado deben llegar a un acuerdo donde participen todos de manera plural.



“Tenemos que ponernos de acuerdo, que todos sientan que pueden ser parte de esto, hay que abrirle la puerta a la participación a todos, quién quiera participar en las primarias que lo haga, mientras más amplio, mejor y, con acuerdo de gobernabilidad porque eso permite que todos caminemos hacia el mismo lado”, instó.





El parlamentario dijo que en Venezuela se siguen viviendo los mismos problemas, no vivimos en un país normal “y eso no quiere decir que la gente no quiera salir adelante y producir. Para quienes decidimos quedarnos, nuestro plan a, plan b y plan c, es echarle pinchón a este país hasta lograr el cambio anhelado por la gran mayoría”.