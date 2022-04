(25 de abril del 2022. El Venezolano).- El principal tema que debe abordar la Comisión de alto nivel de la OIT que se instala desde este lunes en Caracas es el valor real del salario y la seguridad social para que se acabe la dependencia y el plan empobrecedor de la población, según el Secretario Nacional de Organización de OPINA, Irwing Ríos.En el mundo moderno no subdesarrollado, sostiene Ríos, no hay Clap, no hay subsidios y los salarios alcanzan. Si falla la seguridad social es por corrupción del gobierno. Hay planes de retiro promovido por fondos de ahorro y de inversión privada, son opcional para que cada quien escoja.

“En Venezuela se ejecuta un plan de dominación y empobrecimiento al ciudadano creando dependencia y eso beneficia a la elite política en el poder y algunos sectores privados”, dijo.

Considera que la Organización Internacional del Trabajo tiene mucho que revisarse porque “a veces actúa más como un tanque político cuando hablamos del ser humano y de las condiciones necesarias para valerse por sí mismo”.

Ríos sostiene que aunque las presiones deben ser internas y de organizaciones internacionales, los cambios solo son internos, obedecen más a temas de cumplir agenda que por un interés real en cambiar las cosas.

Destaca que el problema a resolver no sólo es un tema de remuneraciones y condiciones laborales, también se debería comenzar a promover que no hay enemistad entre el patrono y el trabajador; que es una cooperación donde ambos generan riquezas y por parte del trabajador también es necesario que asuma sus responsabilidades y que sus acuerdos hayan sido alcanzados de forma voluntaria.

Desde el partido Opinión Nacional (OPINA), plantea entre las tres grandes reforma al Estado un aumento del salario mínimo equivalentes a 800 dólares en el sector público e ir homologado los salarios al estándar internacional por tabulador.

“En Venezuela podríamos tener salarios topes de 7000 dólares en instituciones con un cuarto del presupuesto nacional y los pensionados cobrarían su pensión de 800 dólares. Sólo se necesitan aproximadamente 48 mil millones de dólares para ello, esto dinamizaría la economía de forma inmediata”, sostiene Ríos.

El Coordinador Nacional de Organización de OPINA sostiene que, “ Si hay recursos y la posibilidad de que las empresas puedan cobrar el valor real de sus servicios y la producción de bienes, entonces se tendrían que pagar los salarios al estándar internacional del mundo civilizado y el ciudadano pagaría el valor real por los servicios y bienes que recibe”.

Irwing Ríos recordó en Venezuela ha imperado una política de dominación. “El gobierno no quiere que el ciudadano con su dinero se arme tu propia caja Clap porque quieren a la población pobre y dominada”.

Recordó que la propuesta de las tres reformas al Estado que plantea Opinión Nacional a Venezuela busca la generación de riquezas para rescatar al país de las manos de una élite ha logrado empobrecer al ciudadano y la República.