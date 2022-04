(25 de abril del 2022. El Venezolano).- Con la inauguración de la colectiva “Expo Arte” y una concurrida asistencia de distintas personalidades, este domingo iniciaron las actividades de la “Semana de la Moda” que se llevará a cabo en Hesperia WTC Valencia hasta el próximo 30 de abril.

Renzo Rivera, José Coronel, Lauren Bianchi, Mary Nascimbeni, Valeria Delgado Lamas y Víctor Avellaneda, son los autores de los trabajos artísticos que se exponen en la mezzanina del Hotel, que incluyen pinturas, esculturas, telas y fotografías.

Esta muestra de arte, organizada por la Comisión de Cultura del Hotel, fue preparada exclusivamente para la “Semana de la Moda”. La periodista Charito Rojas, quien moderó el evento inaugural, destacó que “la pintura, escultura, artes escénicas, moda, belleza y la música son distintas formas de arte que encuentran su apoyo en Hesperia WTC Valencia”.

Carlos Oroño, Director General del Hotel, resaltó que con este evento inicia una semana inédita, al tiempo que indicó que “el arte es esencial para el futuro del país y por eso todos debemos apoyarlo”.

Juan Carlos Caramés, representante de Hesperia WTC Valencia Fashion Week, insistió en que “es un honor inaugurar la moda con el arte porque el arte también es moda” y resaltó que aspiran convertir toda esta jornada en una referencia donde diseñadores puedan tener la oportunidad de presentar sus trabajos.

Romina Palmisano, presidenta de la organización, dijo que el evento “es un sueño” que tenía desde hace tiempo y agradeció a la junta directiva del Hotel por apostar por este proyecto.

“He tenido noches en las que me he desvelado mucho para rescatar, desde Venezuela, este movimiento de la moda que hace tiempo no lo sentimos”, enfatizó.

“Este es un proyecto ambicioso y un sueño grande. Quiero que sigamos creando la cultura de la moda en el país y convertir a Valencia y Venezuela en más que un referente de la moda”, añadió.

La inauguración estuvo encabezada por el presidente de Hesperia WTC Valencia, José Rodríguez Álvarez; el director del Hotel, Carlos Oroño; la coordinadora de la Comisión de Cultura, Gladys Valentíner y los integrantes de ésta: Ana Isabel Taboada, Santos Gómez y Mauro Nascimbeni; además del director de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, José Carmelo Calabrese; Juan Carlos Caramés, Romina Palmisano y los artistas expositores.

Al evento asistieron diversas personalidades como la actriz Hilda Abrahamz; el presidente de Fedecámaras Carabobo, Rafael Trejo; el presidente de la Cámara de Industriales de Carabobo, Oswaldo Umanés; la presidenta de Funcamama, Luisa Rodríguez Táriba, entre otros.

Este lunes inicia un ciclo de conferencias como parte del evento, mientras que el jueves, viernes y sábado se llevarán a cabo las pasarelas de moda. Todos los detalles pueden ser consultados en las cuentas de Instagram @wtchesperiavalencia y @hesperiawtcvalenciafashionweek