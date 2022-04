(24 de abril del 2022. El Venezolano).- Cuando los viajeros piensan en Disney World, probablemente piensen en atracciones, castillos, un ratón gigante y un precio aún más enorme. Las preguntas sobre recolección de basura, servicios de bomberos y códigos de construcción probablemente no le vengan a la mente.

De repente, esas operaciones detrás de escena se convirtieron en el centro de atención cuando la legislatura de Florida votó esta semana para deshacer el distrito especial en el que opera Disney. La medida liderada por los republicanos se produce en medio de una disputa de un mes entre la compañía y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre el proyecto de ley de derechos de los padres en la educación, que restringe la discusión sobre identidad de género y orientación sexual en las escuelas. Disney dijo que el objetivo de la compañía era que la medida, que los críticos llaman la ley “no digas gay”, sea derogada o anulada en los tribunales.

Establecido en 1967, el Distrito de Mejoras de Reedy Creek permite a Disney esencialmente apuntalar su propio gobierno, gravarse a sí mismo y usar ese dinero para brindar servicios como recolección de basura, control de inundaciones, distribución de energía, mantenimiento de caminos, servicios médicos de emergencia y contra incendios, y tratamiento del agus. El distrito también supervisa su propio código de construcción y emite permisos, lo que le da a Disney más control sobre lo que construye. Tiene convenio con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange para la aplicación de la ley.

Niños y adultos paseando en Walt Disney World, en Lake Buena Vista, Florida, el 17 de mayo de 2021. (Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP)

DeSantis firmó el proyecto de ley el viernes. Si la ley no está sujeta a desafíos legales o no se deroga durante el próximo año, el distrito se disolverá el 1 de junio de 2023. Disney se negó a hacerc comentarios el viernes.

Entonces, ¿qué cambiaría para los visitantes de Disney el próximo verano? No está del todo claro, pero los observadores locales señalaron procesos más engorrosos para que Disney construya nuevas atracciones, posibles contratiempos en la transición a los servicios públicos y mayores gastos para Disney, lo que podría significar precios más altos.

Aubrey Jewett, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida Central, dijo que cree que la compañía intentará proteger a los clientes del impacto negativo de cualquier cambio en los servicios.

“No se sabe si podrán hacerlo”, dijo. “Todos estos servicios básicos a nivel de condado que ha proporcionado Reedy Creek ahora podría tener que proporcionarlos otra persona”.

Jewett dijo que toda la prueba le costará a Disney, ya sea que opten por apelar la legislación en los tribunales o simplemente opten por hacer una transición. Y operar bajo un sistema en el que necesitan buscar la aprobación del condado para nuevos proyectos también podría costar más tiempo y dinero.

“¿Eso podría transmitirse en un aumento del precio de las entradas? Tal vez”, dijo Jewett. “Disney realmente ha sido agresivo al aumentar los precios a lo largo de los años. En mi forma de pensar, no necesitan mucho más empujón para hacerlo de nuevo”.

Richard Foglesong, autor del libro “Married to the Mouse”, dijo que si se desmantelara el distrito, Disney no tendrá el nivel de control para brindar sus propios servicios públicos y aprobar sus propios proyectos para desarrollar y construir más rápido que los competidores. Dijo que aún no está claro si la eliminación de Reedy Creek dañará el resultado final.

Epcot Center en Disney World de OrlandoEnrique Villegas – Archivo

“Creo que hay formas sutiles en las que Disney perdería sus controles, preferiría tener un control completo estéticamente y de otra manera”, dijo. Y añadió que una gran ventaja del distrito especial es que Disney puede desarrollar y construir atracciones más rápido que sus competidores porque no está sujeto a los mismos requisitos de planificación y zonificación.

“Ahora tendrán que ir y pedir permiso”. Jewett dijo. “Eso en sí mismo, creo, costará más dinero, más tiempo, más recursos”.

Pero señaló que otros parques temáticos ya están sujetos a las aprobaciones del condado cuando quieren expandirse. Los rivales SeaWorld Orlando y Universal Orlando Resort están cerca; ninguno tiene el tipo de poder de “autogobierno” que ejerce Disney.

“Universal está en medio de una expansión masiva y parece que pueden obtener lo que quieren del Condado de Orange”, dijo Jewett.

Foglesong, profesor de ciencias políticas jubilado en Rollins College en Winter Park, Florida, dijo que a Disneyland también “le va bien” sin la misma estructura de autogobierno en California. “Juega a la política como otras grandes corporaciones con cabildeo y contribuciones de campaña para salirse con la suya desde la ciudad de Anaheim”, dijo.

Cuestionó cuán comprometido podría estar Disney para mantener la estructura original de Reedy Creek en Florida central. Dijo que alguien tendrá que pagar la infraestructura y la deuda si se abolió el distrito. Se preguntó: ¿qué pasaría si ese alguien terminara siendo el estado de Florida?

“Tal vez quienes promuevan la legislación terminen pagando el precio, no solo financieramente, sino quizás con los votantes”, dijo. “Esto podría terminar pareciendo un rescate de Disney”.

Incluso si se eliminara el distrito de Reedy Creek y Disney tuviera que adaptarse a una nueva estructura de gobierno, dijo Jewett, cree que la compañía estará bien.

“¿Disney obtendrá lo que quiere? Probablemente la mayoría de las veces, sí”, dijo. “Son muy importantes para nuestra economía”.

Jewett agregó: “No veo ninguna razón en el mundo por la que Orange y el condado de Osceola no continúen trabajando de manera muy positiva con Disney para tratar de asegurarse de que tengan éxito y obtengan lo que quieren”.