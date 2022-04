(23 de abril del 2022. El Venezolano).- La última vez que Rusia invadió Ucrania, en 2014, líderes mundiales indignados sacaron a Rusia del Grupo de los Ocho países industrializados, que rápidamente se rebautizó como el Grupo de los Siete.

Ocho años después, el G-7 todavía se mantiene en siete: una colección de países que se reúnen para hablar sobre grandes temas como el comercio, la economía y la seguridad.

La semana pasada, cuando los líderes mundiales se reunieron en Washington para reuniones de primavera en las que participaron funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G-7 y el Grupo de los 20, más grande, rápidamente se hizo evidente que, a pesar del ataque continuo de Rusia contra Ucrania, su membresía en el El G-20 permanece firmemente intacto.

Si bien los estados occidentales han convertido a Rusia en un país paria, seguirá siendo parte del G-20 y organizaciones asociadas a menos que los países miembros logren un consenso de que debería irse. Eso parece cada vez menos probable, ya que varios países, incluidos China, Brasil y Sudáfrica, han dejado en claro que apoyarán la membresía de Rusia en el G-20, que representa a países industriales y de mercados emergentes.

¿Por qué Rusia querría quedarse cuando su presencia en el grupo claramente no es bienvenida para muchos?

Tiene mucho que ganar interrumpiendo eventos y sembrando discordia general entre países en los foros. Se vio un atisbo de esto la semana pasada cuando Rusia impidió que el comité asesor clave del FMI emitiera un comunicado condenando su invasión de Ucrania.

Frente a las preguntas sobre qué hacer con la membresía de Rusia en la organización, varios líderes financieros mundiales en las reuniones se retorcieron, esquivaron, salieron en protesta o se quedaron donde estaban.

Cuando se le preguntó a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sobre la posibilidad de expulsar a Rusia del G-20, evitó pedir su expulsión.

“Claramente, hay hechos muy, muy inquietantes con los que tenemos que lidiar”, dijo sobre la agresión de Rusia. Pero luego pasó a centrarse en la “necesidad de cooperación” para resolver los grandes problemas mundiales.

“Haga una lista de preguntas que ningún país puede resolver por sí solo”, dijo, “y es obvio que la cooperación debe continuar”, destacó AP.

Nadia Calvino, ministra de Economía de España y presidenta del comité asesor del FMI, lamentó que la reunión “obviamente no había sido como siempre”.

“La guerra de Rusia contra Ucrania ha hecho que sea imposible llegar a un consenso sobre un comunicado”, dijo, y agregó que el comité “tradicionalmente ha trabajado sobre la base del consenso, por lo que cuando un miembro se separa, no podemos llegar a un acuerdo de que el la abrumadora mayoría de nosotros hubiera querido”.

El Banco Mundial dijo que detuvo todos sus programas en Rusia y Bielorrusia aliada después de la invasión a fines de febrero y no ha aprobado nuevas inversiones en Rusia desde 2014 o en Bielorrusia desde mediados de 2020. El FMI dijo que no ha prestado dinero a Rusia en décadas y que no apoya ningún programa allí.

La disputa en la reunión del FMI destacó los problemas que probablemente enfrentarán los líderes gubernamentales en Indonesia en noviembre, cuando los líderes del G-20 se reúnan en Bali. El presidente Joe Biden ha pedido que se expulse a Rusia del grupo, pero Estados Unidos no ha dicho si Biden boicotearía la reunión si Rusia participa.

Los miembros del G-20 son Argentina, Australia, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. . España está invitada como huésped permanente.

Estados Unidos y Canadá han sido los mayores críticos de la membresía de Rusia.

La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, se encontraban entre varios funcionarios que abandonaron una reunión del Grupo de los 20 el miércoles cuando el representante de Rusia comenzó a hablar.

Freeland tuiteó más tarde: “Las reuniones de esta semana en Washington tienen como objetivo apoyar la economía mundial, y la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia es una grave amenaza para la economía mundial. Rusia no debería participar ni ser incluida en estas reuniones”.

Pero varios países, incluidos China, Brasil y Sudáfrica, han expresado su rechazo a las medidas para eliminar a Rusia. Han argumentado que el compromiso es más importante que el aislamiento en tiempos difíciles.