(23 de abril del 2022. El Venezolano).- Después de meses de una intensa campaña y en medio de una dura polarización, la carrera por la presidencia entró en su recta final. El próximo 29 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas para la primera vuelta. A solo cinco semanas, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, Gustavo Petro se consolida como puntero, con el 38 por ciento. Lo sigue Federico Gutiérrez, con 23,8 por ciento, a una distancia de 14,2 puntos porcentuales. Sin embargo, el exalcalde de Medellín duplica y más a Rodolfo Hernández, quien aparece en el tercer lugar, con el 9,6 por ciento. Mientras tanto, Sergio Fajardo, quien puso en marcha su “remontada”, sigue en el cuarto lugar, con el 7,2 por ciento, lo que significaría que su estrategia no le está funcionando. Íngrid Betancourt registra 0,9 por ciento, al igual que John Milton Rodríguez. Por su parte, Luis Pérez obtiene 0,4 por ciento, y Enrique Gómez, 0,3 por ciento. El voto en blanco reporta 7,6 por ciento; por ninguno, 2,1 por ciento; y no sabe o no responde, 8,8 por ciento.

En un posible escenario de segunda vuelta, Petro también les saca ventaja a sus posibles contrincantes. Toma aire y amplía la distancia con respecto a cada uno de ellos, en comparación con la encuesta del CNC para SEMANA del pasado 31 de marzo. Si el candidato del Pacto Histórico se enfrentara con Fico, y la segunda vuelta fuera hoy, le sacaría 7,9 puntos porcentuales. Petro tendría 44,8 por ciento, y Fico llegaría a 36,9 por ciento. Llama la atención que el voto en blanco alcanzaría el 5,2 por ciento; 8 por ciento dice no estar dispuesto a votar por ninguno de los dos; y un 5,1 por ciento no supo o no respondió. Estos porcentajes hacen pensar que los dos candidatos todavía tendrían margen para crecer.

Si la segunda vuelta fuera entre Petro y Rodolfo Hernández, el candidato del Pacto Histórico llegaría a 44,1 por ciento, y el exalcalde de Bucaramanga, a 34,1 por ciento. Si el candidato para enfrentar a Petro fuera Sergio Fajardo, el panorama sería 43,4 por ciento para Petro, y 35,8 por ciento para Fajardo. Enfrentados Íngrid Betancourt y Petro en una eventual segunda vuelta, el candidato del Pacto Histórico llegaría a 46,9 por ciento, y la candidata del partido Verde Oxígeno, a 23,2 por ciento.

Lea completo en la revista Semana.