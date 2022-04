(23 de abril del 2022. El Venezolano).- Una vez más el CEO de El Venezolano, Oswaldo Muñoz ha participado en el programa de Youtube, de José Alfonso Almora, para hablar de una diversidad de tema, entre esos la inacción de algunos senadores republicanos y otra sobre la situación de la política de Venezuela.

Muñoz aseguró que muchos representantes republicanos se han dedicado a “Llevar la contraria sin solución”. Esto en referencia a todas las acciones llevadas a cabo por el presidente Joe Biden. No obstante, tanto Muñoz como Almora puntualizaron que el presidente Biden no lo ha hecho todo, bien. No obstante, coinciden en que es importante buscar puntos de encuentro para llegar a una solución.

Aunado a esto, el CEO de El Venezolano recordó que en efecto, existe una crisis migratoria en referencia al pueblo cubano y que esa mis emigración es la base de las políticas de un grupo de congresistas que han mantenido un discurso, haciendo alusión a que muchos de estos individuos tienen la tendencia a creer que en la Florida existe un gobierno paralelo al cubano.

Sobre las sanciones aseguró que son medidas que no llegan a buen pie, por tal motivo, ejemplificó los casos de Corea del Norte, Cuba y Venezuela. “No tumban gobierno y las consecuencias las vemos en la escasez”.

Adentrándose en el tema de Venezuela, discutieron la ambiguedad de la administración Biden al rechazar a Maduro y reconocer a Guaidó, para luego reunirse con el régimen a hablar sobre petróleo, por lo que Muñoz explicó “Estos viajes son parte de un concepto internacional de la democracia. Ahí se sobrepone la diplomacia y quien quiere a Maduro preso es el Poder Judicial, otra cosa es el Ejecutivo. Es una demostración de separación de poderes”.

Para Muñoz la vía del diálogo y la negociación, son y seguirán siendo una parte fundamental del ejercicio de la política. “Si se considera que por esta vía se puede salir de la crisis, bienvenido sea el diálogo”.

Muñoz recordó que uno de los grandes problemas con Venezuela es vivir de políticas de esperanza. “Antes fueron las cartas a Biden, ahora son las de la CPI. Hemos vivido de esperanza, que si Guaidó que si ni un paso atrás, México, Noruega, Barbados y no hemos resuelto nada”.