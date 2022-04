(23 de abril del 2022. El Venezolano).- Kris Jenner se emocionó al recordar una discusión volátil de 2016 que escuchó entre su hijo Rob Kardashian y su entonces novia Blac Chyna que lo traumatizó.

Jenner testificó por segundo día desde el estrado de los testigos en un tribunal de Los Ángeles el viernes que creía que Chyna intentó asesinar a su hijo. En ese momento, dijo que le dijeron que Chyna apuntó con un arma a la cabeza de Kardashian, trató de estrangularlo con un cable telefónico y lo golpeó con un poste de metal mientras estaba intoxicada.

“Fue un completo caos. Daba miedo”, dijo Jenner, la matriarca de 66 años de “Keeping Up with the Kardashians”. Ella es la primera de cuatro demandadas, un grupo que también incluye a sus hijas Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Kylie Jenner, en testificar en la demanda de $100 millones de Blac Chyna que alega que las mujeres conspiraron para cancelar su programa de telerrealidad “Rob & Chyna” y dañar su estatus de celebridad.

A principios de esta semana, gran parte del testimonio de Chyna trató sobre la pelea y la celebración de la renovación del programa la noche anterior. Chyna testificó que estaba bromeando con su prometido cuando le envolvió el cuello con un cable telefónico y agarró su arma descargada de una mesita de noche.

Pero Kris Jenner dijo que poner una pistola en la cabeza de su hijo “no era una broma”.

“Era un desastre”, recordó mientras hablaba con su hijo después del incidente del 15 de diciembre de 2016. “Solo podía imaginar cómo se sentía. … Esta fue una situación horrible. Estaba destrozado.”

Kris Jenner comenzó a derramar lágrimas al recordar la disputa entre Rob Kardashian y Chyna, que sucedió meses después de que Kim Kardashian fuera asaltada a punta de pistola en París. Ella dijo que saber que a sus dos hijos les apuntaron con un arma en el mismo año fue traumatizante para ella.

“Mientras se desarrollaba la situación de Rob, Kim solo había estado lidiando con Paris”, dijo. “Le pusieron una pistola en la cabeza, y ella fue retenida a punta de pistola y arrojada a una bañera. Eso es mucho para tomar como madre”, reportó AP.

Mientras estaba en el estrado, Kris Jenner dijo que su novio Corey Gamble separó a su hijo y a Chyna, quien, según ella, rompió un televisor caro en el dormitorio principal. Pero después de que Gamble los separó y le pidió a Rob Kardashian que se fuera, le dijeron que Chyna rompió una silla contra el parabrisas del auto de su hijo.

En su interrogatorio, la abogada de Chyna, Lynne Ciani, preguntó por qué Jenner o cualquier otra persona no llamó a la policía. Jenner dijo que su equipo de seguridad, ex oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles, ayudó a calmar la intensa prueba.

Kris Jenner afirma que quería ayudar a Chyna. Ella dijo que las discusiones entre la pareja eran un “tema continuo” en su relación que incluía bebidas alcohólicas y drogas.

“No pusimos a Chyna en el programa y le dimos esta vida fabulosa para que se la quitaran”, dijo. “Creamos otras oportunidades. Tenía la esperanza de que estaría bien. Por eso no llamé (a la policía)”.

Ciani trató de obtener claridad sobre un mensaje de texto enviado por Kris Jenner al showrunner de “Rob & Chyna” que decía que Chyna “golpeó la (improperio) de la cara de Rob”. Ella dijo que la frase se usó como una forma de hablar.

Kris Jenner comparó su referencia a Will Smith abofeteando a Chris Rock durante los recientes Oscar.

“Es como si estuvieras en una entrega de premios y te abofetearan”, dijo mientras provocaba algunas risas en el jurado y algunos otros en la sala del tribunal mientras las expresiones faciales de sus hijas permanecían estoicas.

Ciani preguntó sobre otro mensaje de texto que le envió al showrunner que decía “Tenemos que deshacernos de esto (improperio)” después del altercado de su hijo con Chyna. Jenner dijo que estaba muy enojada y molesta en ese momento, pero afirma que nunca estuvo involucrada en obstaculizar el tiempo de Chyna en el programa.

“No es mi momento de mayor orgullo, pero así era como me sentía en ese momento”, dijo.

La demanda de Chyna, presentada en 2017, alega difamación e interferencia con los contratos. Acusa a Kris Jenner de ser una cabecilla que usó a sus hijas en una campaña para difamar a Chyna por abusar de Rob Kardashian.

Kris Jenner sería productora ejecutiva del spin-off de “Keeping Up with the Kardashians” de la pareja, “Rob & Chyna”, que se estrenó en E! Network más tarde en septiembre de 2016. Ella dijo que no tenía nada que ver con la decisión de la red de no retomar el reality show para una segunda temporada.

Con Kris Jenner como manager de su hijo, dijo que recibiría una carta diciendo que el programa tenía “luz verde”. Pero ella dice que nunca recibieron una carta ejerciendo la opción.

Chyna y Rob Kardashian comparten una hija llamada Dream.