(23 de abril del 2022. El Venezolano).- El grupo de opinión política CREM, con el objetivo de transmitir informaciones que hoy son parte importante de un mundo interconectado, además de complejo y en el cual caminamos por senderos poco claros y aún menos seguros para el futuro de la humanidad, proponemos la lectura de un balance del debate presidencial francés, sostenido en la noche de ayer en la ciudad de París, entre los candidatos que obtuvieron más votos en la primera vuelta el dia 10 de abril. El candidato de centro derecha democrática Emmanuel Macron, quien busca su reelección y la candidata de extrema derecha, Madame Marine Le Pen, y quien por segunda vez consecutiva busca la presidencia de ese país, cuna de libertades.

Por Raúl Ochoa Cuenca

El artículo ha sido tomado del diario de Roma La Repubblica, primera edición matutina y el cual hace referencia a comentarios de los dos principales diarios de Francia, el matutino Le Figaro de orientación de derecha y Le Monde, el diario de la clase política e intelectual de la Francia de la postguerra. El presente trabajo fue traducido del idioma italiano al idioma castellano por Google translate.es y corregido, si así fuese el caso, por este servidor.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 21 de abril del año 2022.

No tengo dudas. Ganó Macron

“No tengo dudas. Ganó Macron. La líder de Rassemblement National no logró dar el salto de calidad que muchos esperaban. En materia económica y de política exterior sus labios constantemente fruncidos denunciaban claramente la vergüenza. Sus propios expedientes se leían en su rostro. Hablaba en consignas, repitiendo los discursos simplificados del lenguaje populista que tienen efecto en las plazas, pero que son fácilmente destruidos por alguien que sabe más. Macron respondió a sus argumentos con competencia, tratándola con suficiencia pero sin la arrogancia que muchos temían. le han hecho desagradable a los votantes. Se recuperó algo en la segunda parte del debate: sus propuestas medioambientales fueron más precisas, sus ataques más informados, así como ciertas anotaciones que hizo sobre las residencias de ancianos”.

El primer tema tratado fue sorteado, porque los equipos de las dos candidaturas enfrentadas no habían llegado a un acuerdo. Empezamos con una pregunta sobre el poder adquisitivo, que le gustó a Le Pen. “Él tampoco aguantó eso, pero fue el caballo de batalla de su campaña electoral, demostrando de hecho que ni siquiera conocía sus propios

expedientes. Acto seguido se habló de política exterior y Macron no desaprovechó la oportunidad para recordar los vínculos entre ella y Putin, y las deudas contraídas con bancos rusos y húngaros para pagar la campaña electoral, son argumentos que podrían empujar a muchos de los indecisos partidarios de Mélenchon a votar por Macron. en la mente de los votantes incluso en los próximos días”.

Una encuesta de “Le Figaro” sostiene que el debate no afectará las elecciones de los votantes. Así, al menos, el 85 por ciento de los encuestados afirma, mientras que el 15 por ciento dice lo contrario.

“Por supuesto, muchos ya han elegido. Pero Francia es un país donde muchos todavía deciden en el último minuto, incluso en la mesa electoral. La posibilidad de que los votos se hayan movido esta noche, y a favor de Macron, es concreta”.

Para el diario Le Monde, el debate fue “la culminación de cinco años de enfrentamientos” entre Macron y Le Pen, donde los dos ahora “reemplazaron la brecha entre la derecha y la izquierda por la que hay entre progresistas y populistas”. ¿Tu compartes? “No del todo: simplifica demasiado una realidad más compleja. Francia en este momento es más bien triangular: hay un bloque de extrema derecha, extrema izquierda radical y centro. Centro-derecha y centro-izquierda se han fusionado en la macronista movimiento. Muchos conservadores votan por Macron y muchos progresistas prefieren el movimiento populista de Mélenchon. Estoy dispuesto a apostar que la Francia de las Legislativas, en junio será diferente del resultado que saldrá de las urnas el 24 de abril.

Salvo milagro o imprevisto -pienso en un recrudecimiento, si cabe, de la guerra en Ucrania-, difícilmente Macron consiga la abrumadora mayoría como en 2017. Mi predicción es que la nueva mayoría será una coalición de macronistas y ex republicanos reunidos detrás del ex primer ministro Edouard Philippe, con algunos ex socialistas o ecologistas”.