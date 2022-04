(22 de abril del 2022. El Venezolano).- Con un telón de fondo de árboles en flor, fue un escenario adecuado para la firma de importantes leyes ambientales. Incluso las notorias nubes de Seattle se abrieron cuando el presidente Joe Biden se acercó para hablar el viernes.

Pero cuando se sentó en un pequeño escritorio con el sello presidencial que se había colocado para la ocasión, no había ninguna ley nueva que firmar, solo una orden ejecutiva que instruía a los funcionarios federales a realizar un mejor seguimiento de los árboles en los bosques nacionales.

La brecha entre la escala de la crisis del calentamiento global y las iniciativas del presidente parecía más amplia que nunca en el Día de la Tierra. Aunque la legislación de infraestructura del año pasado tenía algunas políticas climáticas, como la construcción de más estaciones de carga para autos eléctricos, muchas de las propuestas más ambiciosas de Biden siguen estancadas en el Congreso.

Biden parecía ansioso por firmar algo más que su orden ejecutiva.

“Mi bolígrafo está listo”, dijo Biden en el Seward Park de Seattle. “Lleva algunos de estos billetes a mi escritorio”.

Criticó a los republicanos por oponerse a la acción climática e insinuó su frustración con los senadores Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona, aunque no los mencionó por su nombre. Dentro de la bancada demócrata, dijo, “solo hay dos senadores que ocasionalmente no votan conmigo”.

La falta de unanimidad entre los demócratas y la firme resistencia de los republicanos en un Senado dividido por igual ha bloqueado cientos de miles de millones de dólares en créditos fiscales para la energía limpia. Los defensores del medio ambiente cuestionan si el país puede alcanzar los ambiciosos objetivos de Biden para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin tales políticas, y los científicos advierten que el mundo enfrenta calor extremo, sequía y clima a menos que los combustibles fósiles se eliminen rápidamente.

Con gran parte de su agenda en duda, Biden contrastó marcadamente con su predecesor, el expresidente Donald Trump, quien a menudo se burlaba del cambio climático mientras desentrañaba la lucha del país contra el calentamiento global durante su mandato.

“Hemos llegado al punto en que la crisis ambiental se ha vuelto tan obvia, con la notable excepción del expresidente, que realmente tenemos la oportunidad de hacer cosas que no podríamos haber hecho hace dos, cinco, 10 años, dijo Biden.

Biden dijo que estaba apostando sus esperanzas en una generación prometedora.

“Cada vez que me deprimo un poco... simplemente enciendo la televisión o miro a todos los jóvenes”, dijo. “Esta generación más joven no va a soportar todo esto. No, no lo son.”

Biden habló con algunos de esa generación en su segunda parada del día, Green River College, justo al sur de Seattle. El auditorio incluyó a decenas de estudiantes, además de profesores y funcionarios electos locales, y Biden aprovechó el momento para promover una agenda que va mucho más allá del medio ambiente.

El discurso fue un collage de leyes que aprobó y lo que todavía necesita el apoyo del Congreso para lograr. Habló sobre la financiación de la universidad, los precios de la atención médica, los gastos de cuidado infantil, los impuestos corporativos, Internet de alta velocidad y la importancia de la enfermería.

Biden también advirtió que los republicanos siguen decididos a derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio más de una década después de que el presidente Barack Obama la promulgara.

“Necesitamos mantener esta lucha”, dijo, de acuerdo con AP.

Biden destacó el alto costo de la insulina para tratar la diabetes, que quiere limitar a través de una nueva legislación.

“No hay excusa. Ninguno”, dijo. “No estamos pidiendo a las compañías farmacéuticas que hagan nada que no puedan pagar”.