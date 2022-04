(21 de abril del 2022. El Venezolano).- La candidata al distrito 12 de Miami Dade, Sofía Lacayo ha sido la nueva invitada al programa transmitido por la plataforma Youtube, La Camionada Tv, un espacio hecho por camioneros de los Estados Unidos para dar a conocer sus necesidades.

El foco de la entrevista fue hablar sobre una multas y unas ordenanzas en Miami que le hacen la vida más compleja a estos trabajadores, por tal motivo Lacayo recordó a la audiencia que ella está del lado de los camioneros y que su intención es llevar todas sus peticiones a las instancias pertinentes, para así revocar ordenanzas caducas y alzar la voz.

Durante la emisión del programa como comisionada voy a ayudar no solo a la gente común si no a mis camioneros que en Miami-Dade son alrededor de 700 mil. ¿Cómo podemos defendernos? Yo me he dado cuenta que no hay una organización que luche. No podemos permitir que pase lo que pase en Texas. Mira lo del camionero que le iban a dar presidio, pero ese e el poder de nuestros camioneros y pequeños empresarios y ese es el camionero un pequeño empresario”.

Para Lacayo es vital recordar que los camioneros son los encargados de llevar la comida a todas las ciudades. Aunado a esto, precisó que hay más de 1 millón de dólares en multas para estos conductores, por lo que analiza que un camionero gana anualmente, alrededor de 47 mil dólares, por los cuales con una multa de 1.500 dólares por estar en una yarda eso significaría una pérdida importante.

“¿Qué hacia ese camionero? Transportaba las plantas de cultivos o los alimentos para comercialización, entonces nos vemos en una disyuntiva porque no vemos la realidad”.