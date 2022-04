(21 de abril del 2022. El Venezolano). – “Embestiremos sobre la victoria, porque no somos de los que esperan, sino de los que toman.” Daniel Habif.

Por Neuro J. Villalobos Rincón

Parece ser que lo que nos dice el autor mencionado es lo más conveniente cuando se contrasta con la realidad venezolana: “ A veces es necesario dejar que las cosas se derrumben para poderlas reconstruir.” Lo que sí debemos tener presente siempre y estar seguros de eso, es que rendirnos no es una opción. Darnos por vencidos no puede ni debe ser una opción para los venezolanos. Los valientes deben asumir sus errores porque ya sabemos que los cobardes tratan de ocultarlos. Mantengamos en nuestra mente lo que alguna vez sentenció Paulo Coelho: “Huir de la lucha es lo peor que puede sucedernos. Es peor que perder la lucha, porque en la derrota podemos aprender algo, pero en la fuga todo lo que logramos es declarar la victoria de nuestro enemigo.”

Nuestro esfuerzo debe revelar la grandeza de nuestro espíritu, ya que hay dos momentos en los que recordamos nuestra condición humana, según Habif: “cuando nos damos por vencidos, o cuando somos suficientemente testarudos para no aceptar la derrota.”.Si el primero no es una opción, nos queda irremediablemente el segundo.

La carta dirigida al Presidente Biden firmada por 25 venezolanos, que pudieron ser cien, doscientos, quinientos o más, fué por decir lo menos, decepcionante. Aún me queda la duda si esos pocos firmantes fue por la prisa de expresar su sumisión, el deseo interesado de cohabitación con el régimen, o por que no se hizo el esfuerzo necesario para conseguir más suscribientes, el caso es que sólo lleva la firma de 25 connacionales. No voy a participar en el torneo de descalificaciones en que se han inscrito varios, prefiero aconsejar la lectura de las comunicaciones del Dr. Luis Hartmann o la de Antonio Ledezma para concluir en que esa misiva luce inconveniente, inoportuna e indeseable para muchos, o una señal de sumisión o cohabitación para otros.

En todo caso, el Dr Vladimiro Mujica, amigo e integrantes ambos de la directiva de Venamérica, una de las organizaciones de venezolanos aquí en en el Estado de Florida, en su más reciente artículo pone el foco en lo esencial de lo que debe ser nuestra preocupación como lo es: el sutil llamado a la cohabitación con un régimen de delincuentes internacionales circunstancialmente en el poder y el atronador silencio del gobierno interino de Juan Guaidó.

Esto es inconcebible e inexplicable. El pueblo venezolano ante esta dramática situación en que vivimos, espera de sus líderes una orientación asertiva, ya que no ha sido posible la toma de decisiones necesarias, expresadas en leyes, por lo menos. No podemos seguir en una actitud que retrata de cuerpo entero Daniel Habif: “Muchos esperan que algo bueno les suceda mañana; se sienten hijos del futuro mientras ignoran que el presente se les muere en las manos. Esperan el momento perfecto que es una falacia. Nada del mañana nos pertenece, pero ellos despiertan sin percibir el alba porque se enfocan en el día que no ha llegado.”

Por mi parte, yo no me rindo, no nos podemos rendir. No nos queda otra alternativa que ser tercos cuando la opción es esa; empeñados en no renunciar a la victoria que nos pertenece, que no sabemos cuando llegará, mientras tanto, seamos irreverentes para ir a buscarla donde sea, hoy.