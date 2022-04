(21 de abril del 2022. El Venezolano).- Cada vez llegan más latinos profesionales a Miami, considerada la capital hispana de EEUU, procedentes de diversos países de Latinoamérica. Muchos lo hacen por primera vez con visas de turismo o negocios, las populares visas B-1 y B-2. Al ingresar en territorio estadounidense prometen a los funcionarios de aduanas que tienen la intención de regresar a su país de origen y no tienen el propósito de vivir en EEUU. Menos Chile, el resto de los ciudadanos de países latinoamericanos requieren de un visado para entrar en EEUU.

Muchos hispanos piensan que al tener una visa de turista aprobada ya tienen en acceso garantizado a EEUU. Lo cierto es que cada vez que llegas a un puerto de entrada en EEUU, te van a inspeccionar. Y, en algunos casos, la petición de entrada con una de estas visas es rechazada por el funcionario de Inmigración que ha detectado indicios de que pretendes eventualmente permanecer o vivir en el país.

Es por ello que los abogados especialistas en inmigración aconsejan estar bien preparados con documentación para evitar que te nieguen la entrada a EEUU con cualquiera de las visas de no inmigrante B-1 o B-2.

Viajeros internacionales hacen fila en Inmigración en el Aeropuerto Internacional de Miami a la espera de ser aprobada su entrada en EEUU. Joshua Prezant para el Miami Herald ¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA UNA VISA B-1? Esta visa te permite entrar temporalmente en EEUU por negocios para realizar actividades como consultar con negocios comerciales y asistir a convenciones y conferencias científicas, educativas, profesionales o empresariales. También, está permitido liquidar una finca, ocuparse de una propiedad y negociar un contrato. Además, puedes ser elegible para esta visa de no inmigrante si vas a participar en alguna capacitación a corto plazo. La tripulación aérea en tránsito, que no está en servicio o “deadheading”, pueden entrar en EEUU como pasajeros con una visa B-1. Las visas de visitante B-1 son válidas para trabajar en EEUU como empleados personales o domésticos en situaciones limitadas.

Para ello, necesitas que tu empleador sea un ciudadano estadounidense con un hogar permanente o estacionado en un país extranjero, pero que está visitando o asignado en EEUU temporalmente. También, si el empleador es un ciudadano extranjero que se encuentra en EEUU con una visa de no inmigrante: B, E, F, H, I, J, L, M, O, P o Q. Requisitos Para obtener una visa B-1 necesitas demostrar principalmente que : ▪ Viajas por motivos de negocios legítimos. ▪ Por un período de tiempo específico limitado. ▪ Tienes fondos para pagar los gastos del viaje y la estadía en EEUU. ▪ Tienes una residencia fuera de los EEUU y no tienes intención de abandonarla porque ahí está tu familia. ¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA UNA VISA B-2? Esta categoría de visa te permite entrar en EEUU temporalmente por turismo y vacaciones para visitar a amigos y familiares o para seguir un tratamiento médico.

También está permitido con esta visa participar en eventos sociales llevados a cabo por organizaciones fraternales, sociales o de servicio, al igual que participar como aficionado en eventos o concursos musicales, deportivos o similares, en los que no te pagan por participar. Además, aplican para esta visa los que se inscriban en un curso breve de estudio recreativo, que no sea para obtener crédito para un título. Por ejemplo, una clase de cocina de dos días durante vacaciones. La duración máxima de la estadía con esta visa es de seis meses. Si quieres quedarte más tiempo, puedes pedir una extensión de la estadía por otros seis meses al menos 42 días antes de que se expire la tarjeta I-94.

No puedes pedir una extensión dentro de los tres meses posteriores a tu llegada a EEUU. Con esta visa de visitante no puedes estudiar, trabajar, hacer cualquier tipo de actuación pagada, llegar como tripulante de un barco o avión o ejercer el periodismo como prensa extranjera. Las autoridades advierten que no se emiten visas de visitante para hacer turismo de nacimiento, viajes con el objetivo principal de dar a luz en EEUU para obtener la ciudadanía para el recién nacido. La visa B-1/B-2 es una combinación de tener ambos propósitos: Turismo y negocios.

La duración máxima de la estadía con estas visas de no inmigrante es de seis meses. Si quieres quedarte más tiempo, puedes pedir una extensión de estadía de máximo otros seis meses al menos 42 días antes de que se expire la tarjeta I-94. No puedes pedir una extensión dentro de los tres meses posteriores a tu llegada a EEUU. Requisitos para la solicitud de extensión: ▪ Rellenar el formulario I-539 completo ▪ Pasaporte válido ▪ Declaración escrita sobre el motivo de la solicitud. ▪ Evidencia de apoyo financiero. ▪ Pago de la tarifa de extensión de $370. ▪ Original o fotocopia de la tarjeta I-94.

CÓMO EVITAR QUE TE NIEGUEN LA ENTRADA A EEUU CON ESTAS VISAS ▪ Llega al aeropuerto o puerto bien preparado, con pruebas y documentos que demuestren tu intención de permanecer en tu país de origen. Cuantas más pruebas, mejor. ▪ Si estás en la universidad, puedes llevar un comprobante de inscripción o de la matrícula. ▪ Si eres propietario de una casa, puede aportar el documento de tu hipoteca. ▪ Puedes llevar tu contrato laboral, talones de pago o una carta de tu jefe. ▪ Explícales que tienes lazos familiares muy fuertes en tu país. ▪ El boleto de ida y vuelta siempre es una prueba de tu intención de volver a tu país. ▪ Y si los documentos no están en el idioma inglés, es mejor llevar traducciones.