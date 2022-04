(21 de abril del 2022. El Venezolano).- Para Manuel Rosales y para muchos como él piensan, no ha sido fácil el ejercicio de la política. No es una línea recta. Tiene curvas, precipicios y espejismos. Debajo de ti, muchos no quieren que te caigas y otros serían muy felices de verlo.

Por Ángel Monagas

Tengo muchisimo tiempo sin hablar con él. Ello no es necesario pues lo conozco bien.

Rosales busca aglutinar, encauzar un movimiento opositor disperso y fraccionado. El hombre del diente “roto” se caracteriza por ser un enigma a la hora de tomar decisiones. Ni la almohada sabe cómo piensa y que decidirá, suelen decir sus allegados.

Su aparato comunicacional no ha funcionado bien. Ni sus asesores. No gustan de decirle la verdad. Le temen. Rosales es conocido por ejercer la gerencia del terror. Recordamos como a cada momento hacía “llorar a Ciro Belloso”, uno de sus hombres más eficaces, no eficientes. Le daban una orden y la cumplía por cualquier camino, aún rayando la legalidad o la moralidad.

Rosales es difícil. Grita, ordena, manda y el que no lo haga se somete a sus regaños.

Hasta el presente sus cálculos le han funcionado. Todavía hay luna de miel con la gente.

Tal vez su error es creer que puede “engañar” a Nicolás y a la escuela cubana. Diosdado le tiene ganas pero su pupilo no pudo ser ni “sparring”.

“Manuel” así le dice la gente humilde, “se resbala en lo seco y se para en lo mojao”. Es hábil y le llega con facilidad a las clases más desposeídas.

Su problema es el mal círculo que ha escogido. Sus directores y secretarios, están deslucidos. Corrompidos. Obsoletos. No puede ser útil quién ya no tiene esa capacidad. ¿Hasta cuando va a seguir haciendo rica a una arquitecta que en gestiones pasadas, cuando el cambio Bolívar a Dólar era menor, gastó 500 millones en unos muebles? ¿Hasta cuándo se van a “calar” los abusos de familiares que se dan el lujo de poner directores de administración y personal en alcaldías que creen de ellos? Administradores que cuando se enamoran, se vuelven locos y parecen vivir en Ibiza.

Muchos le han sido leales pero hasta allí. No tienen el “golpe” perdieron el timing político.

El Consejo Legislativo, aunque no todos los legisladores, se han dedicado a adular. Su pupilo, le dicen “la sombra”, es el Rey de las obras y contratos. No lo enfrentan ni a él ni a su gobierno. El remate: En la calle al CLEZ lo llaman la casa de “María Antonia”, parafraseando un poco el tema de Gualberto Ibarreto. El personaje hasta casi la acusan de secuestro, de un infante, tal y como lo señaló Darwin Chávez en su columna.

No dudo de la capacidad de Rosales, ni de sus buenas intenciones, porque la mala fe hay que probarla, decimos los abogados. Repito, su gestión hasta el presente es bien vista, sobre todo porque los medios dejaron de informar para hacerse promotores de gestión. El hambre penetra y traspasa los valores del ser humano.

Empero, el pueblo zuliano “quiere mucho, poquito y nada”.

Los problemas eléctricos, de gasolina, de agua, de alto costo de la comida y de las medicinas, abundan. Son competencia nacional y aquí repito lo que decía ese gran primer alcalde de Maracaibo Fernando Chumaceiro sobre los problemas nacionales “No son de mi competencia pero si de mi incumbencia”.

El Líder del Zulia debe poner orden en su tropa. No basta uno o dos regaños.

Hasta el presente su partido y usted lucen imbatibles para representar a la oposición en el 2024 pero cuidado “yo he visto muertos cargando basura”.

Hay profesionales capaces en la gobernación y parafraseando una de sus frases Gobernador, cambie “los mismos chipes”. ¿Hasta cuándo? Sobre todo aquellas y aquellos que ya no buscan servir sino servirse.

MARÍA CORINA ES YA NO MAÑANA

Poco a poco se apodera del sentimiento de los que no tienen voz, los que no se ven representados en la MUD, o el G4. ¿De cuantos hablamos? Allí está el detalle.

Las REDES son importantes. La planta física de un partido, con líderes y dirigentes de carne y hueso lo son más.

VENTE tiene que ir y no se ve que va. María Corina debe superar las mismas poses de hace 20 años. Ya no es una “pitoquita” ni una cara nueva, aunque sus ideas siguen frescas y luce una coherencia que resalta su carácter de no someterse a los “vaivenes” y zigzagueos de la política.

Las alianzas son importantes María Corina. Los medios también. Allí ella se maneja muy bien. María Corina debe seguir representando sin miedo y sin temor la derecha y el centro del pensamiento político venezolano. Los socialistas de la oposición y del régimen ya tienen candidatos.

Los venezolanos necesitan un modelo que haga funcionar la economía, que produzca bienes y servicios, con funcionarios que lleguen a resolver los problemas de otros y no los suyos.

Materializar esa esperanza, es la dura tarea de María Corina. Es en el tiempo sociológico del aquí y del ahora.

OTRA DE GUAIDÓ, EL RAYÓN DE CITGO

Al igual que la transparencia de los recursos recibidos, siguen en duda las razones por las cuales sale de CITGO Luis Giusti Lugo, hijo de uno de los hombres que más sabe de petróleo en el mundo.

La prensa extranjera, no la nacional secuestrada por los intereses del chavismo o del gobierno de “internet”, señalan como causa probable del veto de Estados Unidos, sus relaciones con el círculo de Alex Saab. Ninguno de los portales afectos a Guaidó se atrevió a comentar nada y tampoco Últimas Noticias y otros portales pro chavistas

En la Asamblea Nacional del 2020, se repiten acusaciones contra Guaidó, secundadas por el irrito Contralor Amoroso. Sobre esto insisto: “Perro que ladra no muerde”. Guaidó no representa ningún peligro para el régimen castrocomunista venezolano. Pudiera graficarlo peor: Si hay una elección Maduro y Guaidó, como dos únicos candidatos, el guaireño pierde por paliza. El efecto Guaidó desapareció. Tres años perdidos en un “interinato” inocuo, inutil para el pueblo.

EL SÍMBOLO DE CARACAS ES UN LEÓN

El 13 de abril pasado, en la Sesión de Cámara Municipal, la fracción del PSUV, con 11 concejales, aprobaron el cambio de los símbolos de la ciudad de Caracas y se emitió la ordenanza con los nuevos Símbolos Bandera Escudo e Himno.Con los Votos. “Salvados de los Concejales José G Caribas (MUD) y Daniela Rodríguez (Lápiz).

Eliminar los símbolos que marcan nuestro origen hispano, no significa resaltar la herencia indígena y negra. Ellas forman parte de lo que somos junto con nuestra hispanidad. Fuimos conquistados por españoles. Ellos marcaron el inicio de nuestro territorio con el resto del mundo. Cuando viajamos se nos califica de “hispanos”, otras de “latinos”, no nos dicen ni “negros ni indios” y eso no comporta desprecio alguno por lo que también forma parte de nuestros genes. Cuando bailamos reflejamos la herencia africana. Cuando comemos o luchamos se nos sale “lo indio”, la sabiduría de la paciencia, de amar el paisaje y celebrar a nuestros ancestros.

Soberana estupidez que denota resentimiento de los chavistas, como el charlatán de Hugo. Sería como ser alemán y desconocer los errores de Hitler.

Una clase política que llegó hablando de defender y enaltecer a los indígenas y aún no explican ni condenan a los que mataron cuatro yanomamis, por mencionar un caso. Vayan a la Guajira, a la Sierra de Perijá o al Sur del país, para que vean el abuso consentido de Maduro con las mafias del narcotráfico y del oro, de la guerrilla.

Gracias a Dios llegaron los españoles. Si hubieran llegado los ingleses o los franceses, no habría ni rastro de herencia indígena y tendríamos una pesada carga de segregación sobre los negros como sucede en Estados Unidos.

Somos orgullosamente hispanos, hijos de ese imperio que forjó nuestra cultura, que amalgamos múltiples herencias bajo el manto de la lengua castellana y la religión cristiana.

Somos como la “hallaca”…mezcla de varios componentes. Tenemos lo desconfiado del indio, lo alegre del negro y lo imponente del español. Eso somos.