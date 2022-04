(20 de abril del 2022. El Venezolano).- Este miércoles en la Cámara Baja de Florida durante la sesión especial, los representantes estatales discutieron los nuevos mapas electorales donde se decide los nuevos distritos del congreso. Sin precedente, el gobernador se inyecto en el proceso de la redistribución electoral, un proceso en la que la legislatura estatal decide estos nuevos distritos. Los mapas bajo consideración severamente limitan la habilidad de la población afroamericana en el norte de Florida para votar en favor de su candidata/o preferida/o.

La representante Susan L. Valdés (D-Tampa) emitió la siguiente declaración sobre lo que ocurrió hoy:

“Aunque no nací en Cuba, me siento como si estuviera en Cuba. Las acciones del gobernador es de un líder fascista que desea limitar la voz del pueblo. La democracia en el estado de Florida está bajo ataque y es alarmante. Nuestra comunidad debe entender que cuando una figura quiere limitar la voz de cierta población, lo hará con todos a que se atreven a oponer sus acciones. Nosotros estamos en todas partes del estado, y solamente tenemos tres distritos en donde la voz hispana pueda votar como quiera. Las tres están ubicadas en el sur de Florida y no hay ninguna en el centro de Florida o en donde vivo yo.”