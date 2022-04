(20 de abril del 2022. El Venezolano).- El gobernador Ron DeSantis celebró la decisión de un juez federal de eliminar el mandato nacional de mascarillas en vuelos nacionales y transporte público.

DeSantis dijo que la orden fue la culpable de una serie de respuestas violentas que algunos pasajeros tuvieron al mandato de máscara facial.

“Estamos muy contentos de que finalmente tengamos un amparo judicial para ese mandato anticientífico de máscaras en los aviones. Trataron horriblemente a estos asistentes de vuelo durante tanto tiempo, a los pasajeros horriblemente, ha causado enormes problemas con el comportamiento justo porque realmente molesta a la gente”, dijo DeSantis el martes.

La jueza federal de distrito designada por el expresidente Donald Trump, Kathryn Kimball Mizelle, emitió su fallo de 59 páginas el lunes desde Tampa en respuesta a una demanda que los opositores presentaron el año pasado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que no iban a hacer cumplir la orden del 29 de enero , que expiraba el 3 de mayo. La Administración de Seguridad del Transporte tampoco lo hará.

“Obviamente, esta es una decisión decepcionante. Los CDC recomiendan usar una máscara en el transporte público”, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La orden de los CDC siguió a los hallazgos de los investigadores de que las máscaras faciales combinadas con otras medidas preventivas , como la vacunación, el lavado de manos y el distanciamiento físico, podrían ayudar a frenar la propagación del coronavirus y reducir el número de muertes por COVID-19.

“Debe tomar precauciones y una de esas formas clave de disminuir el riesgo es usar la máscara”, dijo el martes la Dra. Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de Florida.

Hubo reacciones encontradas el martes en los aeropuertos internacionales de Miami y Fort Lauderdale-Hollywood. Anthony Richardson de FLL dijo que el cambio realmente no significó nada para él.

“No me importa. Si tengo que usarlo; Lo usaré”, dijo Richardson, detalló Local 10.

Khamille Mowett de MIA dijo que le preocupaba la falta de mascarillas. Hace que los viajeros que tienen condiciones médicas subyacentes graves tengan un mayor riesgo de desarrollar COVID-19.

“Sería bueno si todos los demás pudieran, pero la gente hará lo que quiera y yo seguiré usando el mío solo para mayor seguridad”, dijo Mowett.

Debbie Mozes en FLL estuvo de acuerdo con Mowett.

“No se relajaron. Es como que de repente, sin previo aviso, no está bien”, dijo Mozes.

Gilbert López no llevaba mascarilla en MIA y dijo que la decisión del juez fue “maravillosa” y que debería haber ocurrido hace un tiempo.

“Viajo todo el tiempo por trabajo y ya no tengo que preocuparme por esto… ¡Opcional! Exactamente como debería ser: si quieres protegerte maravillosamente y si no lo haces, como yo no lo hago, entonces genial”, dijo López.