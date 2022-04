(19 de abril del 2022. El Venezolano).- Luego de las exitosas presentaciones de “Falla & Flamenco” junto a la Filarmónica de Los Ángeles en 2015 y 2019, la Compañía de Flamenco Siudy Garrido regresará a California en junio para múltiples presentaciones de su apasionante “Flamenco Intimo”.

Conocida por sus colaboraciones con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles y con las estrellas del flamenco, Farruquito y Antonio Canales, la galardonada bailarina y pionera creativa Siudy Garrido regresa con su más reciente obra maestra titulada Flamenco Íntimo, con la que aborda el baile flamenco desde una mirada contemporánea.

Compuesta por interpretaciones majestuosas e intensas, que se vuelven más espectaculares aún gracias al vestuario, la suite flamenca cuenta con la brillante música original del galardonado guitarrista José Luis de la Paz, e incluye coreografías en solitario y en conjunto por parte de la compañía y la propia Siudy Garrido.

Un total de 11 artistas se apoderarán del escenario durante cada una de estas sensacionales veladas, entre ellos, el premiado flautista Juan Parilla y el percusionista Adolfo Herrera, junto a los vocalistas Manuel Gago, David El Galli e Ismael Fernández, reportó La Compañía de Flamenco Siudy Garrido regresa a California en junio con tres fechas, reportó notistarz.com

El público se encontrará completamente cautivado por Flamenco Íntimo, a medida que la Compañía de Flamenco Siudy Garrido desarrolla esta extraordinaria y emotiva combinación de canto y baile, y explora una colorida gama de estilos flamencos tradicionales, como las guajiras, las seguidillas, las alegrías y la soleá.

La Compañía de Flamenco Siudy Garrido presentará Flamenco Íntimo el 3 de junio en el Wilshire Ebell Theatre de Los Ángeles, el 4 de junio en el the Lobero Theatre de Santa Barbara, y el 5 de junio en el Blue Shield of California Theater at YBCA en San Francisco. Las entradas ya están disponibles en los sitios web de cada uno de los teatros.