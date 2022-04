(15 de abril del 2022. El Venezolano).- La Casa Blanca espera suscitar alguna “cita de huevo” cuando el Easter Egg Roll regrese el lunes después de una pausa de dos años inducida por el coronavirus. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden esperan dar la bienvenida a unos 30.000 niños y sus acompañantes adultos para la tirada de huevos, la búsqueda de huevos y otras actividades.

La primera dama, que es maestra, lo llama “Egg-ucation Roll”, dijeron los asistentes, y está convirtiendo South Lawn en una comunidad escolar con una variedad de estaciones educativas. Es el primer Easter Egg Roll organizado por los Biden, quienes se espera que se dirijan a la multitud y se unan a algunas de las actividades, aunque el pronóstico meteorológico del lunes incluye lluvia.

El “egg-stravaganza” tendrá un toque de celebridades a través de la participación del presentador de “Tonight Show” Jimmy Fallon, la cantante Ciara y la actriz y cantante Kristin Chenoweth.

Más de dos docenas de personajes disfrazados deambularán por los terrenos, incluidos The Cat in the Hat de Dr. Seuss, las mascotas de Racing Presidents para los Washington Nationals of Major League Baseball, Rosita y Cookie Monster de “Sesame Street” y Snoopy y Charlie Brown, entre otros.

AP explica que los miembros del público en general recibieron sus boletos a través de una lotería en línea. El egg roll será el evento más grande hasta la fecha en la Casa Blanca de Biden y se desarrollará en cinco oleadas, comenzando a las 7:30 a. m. y terminando a las 6:30 p. m, esta tradición data desde el año 1.878.