(15 de abril del 2022. El Venezolano).- La jueza de circuito Elizabeth Scherer, presidiendo su primer caso de pena de muerte, unió a los fiscales y abogados defensores en protesta por sus planes de concluir el largo proceso de selección del panel que decidirá si Cruz es ejecutado por matar a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland. en el día de San Valentín 2018.

Esa confusión y otros problemas significan que las declaraciones iniciales en el juicio penal de Cruz, que ya se retrasó dos años por la pandemia de COVID-19 y las batallas legales, probablemente se trasladarán del 31 de mayo a mediados o finales de junio.

Scherer asumió la culpa por la confusión el miércoles por la tarde, pero también expresó su frustración con los abogados. La selección del jurado se lleva a cabo solo de lunes a miércoles, con la próxima semana libre, para que ambas partes tengan tiempo de deponer a los testigos expertos que se espera que testifiquen.

“Me disculpo si no lo hice como todos ustedes querían”, dijo Scherer, juez durante 10 años. Aun así, dijo: “¿En qué universo se necesitan tres meses para la selección del jurado?”.

Pero ese proceso podría prolongarse aún más. A principios de este mes, Scherer despidió sumariamente a 11 posibles jurados que respondieron “no” cuando preguntó a su grupo de 60 si podían cumplir con la ley, una pregunta que no había hecho en ningún panel anterior. La defensa protestó porque no había interrogado a cada uno de ellos individualmente para asegurarse de que quisiesen decir lo que decían. Esos jurados han recibido citaciones que ordenan su regreso el 25 de abril, pero si alguno no lo hace, la defensa podría solicitar la anulación del juicio. Si se concede, la selección del jurado comenzaría de nuevo, retrasando aún más el juicio.

“No volveré a cometer ese error”, dijo Scherer a los abogados, de acuerdo a Local 10.

Cruz, de 23 años, se declaró culpable en octubre de asesinar a 14 estudiantes y tres miembros del personal durante un alboroto de cinco minutos en un edificio de aulas de tres pisos.

Scherer y los abogados están eligiendo un panel de 12 jurados y ocho suplentes para un juicio de cuatro meses que determinará si es sentenciado a muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Sopesarán si los factores agravantes de la acusación, como las muertes múltiples, la planificación de Cruz y su crueldad, superan los factores atenuantes, como sus problemas de salud mental de por vida, el posible síndrome alcohólico fetal y la muerte prematura de sus padres adoptivos.

Robert Jarvis, profesor de la facultad de derecho de la Universidad Nova Southeastern cerca de Fort Lauderdale, dijo que entiende que Scherer siente presión para completar el juicio, pero que la velocidad no puede ser una prioridad.